Ülkemizdeki olumsuzlukları yenebilmek için önce neler yapabiliriz? Bunun için el ele verip düşünmemiz, fikirle üretmemiz gerekiyor. Emperyalizm denilen belanın ülkemiz üzerinde oynadığı oyunların farkına varmamız gerekiyor. Bizim ordumuz dünyada sayılı ve güçlü ordulardan bir tanesiydi. Kurulan kumpaslarla, yapılan karalamalarla ordumuzun gücü azaltıldı. Bizim devletimiz çevremizdeki konşularımıza göre en kuvvetli yegane ulus devletiydi. Bunun bazılarınca önlenmesi gerekiyordu. Bir nebze olsun başarıya ulaştılar. Yurdumuz askerlerimizin yurtseverliği, polisimizin halkımızın duyarlığı sayesinde terör örgütlerine gereken dersi verdi. Ama çevremizi incelediğimizde bu ve buna benzer olayların sona ermediğini ve yeni kumpaslara devem edileceğini gösteriyor.

Peki neler yapabiliriz?

İlk önce geçmişte ve şu anda olan kutuplaşmalardan hemen vazgeçilmelidir. Bizim sizin bizden sizden, onlardan ayrışmalarına hemen son vermemiz gerekiyor. Birlik ve beraberlik içinde hangi siyasi görüşten olursak olalım tüm vatandaşlarımız birlik ve dayanışma içinde birbirimizi kucaklamamız gerekiyor. Binbir güçlük ve kan can kayıplarıyla kurduğumuz cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız. Cumhuriyet e ve demokrasiye bağlı yursever subay sayısını emir ve komuta birliğini bozmadan sağlamalıyız. Devlet kadrolarını nitelikli ve liyakata dayalı atamlarla güçlendirmeliyiz. Hiçbir güce bağlı olmadan hukukun üstünlüğünü sağlayark yargıdaki bozulmalarıda önlemeliyiz. Parlementer sistemin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hayata geçirmeliyiz. Medyamızı özgürleştirmeliyiz. Bağımsız medyaya kızmak yerine onların yapıcı önerilerini ve eleştirilerini dikkate almalıyız. Ülkemizde üretim ekonomisini de hemen geliştirmek için gereken adımları atmalıyız. Atatürk’ün laik ve demokratik cumhuriyetinden başka bir model aramanın gereksizliğini kavrayarak harekete geçirmeliyiz. Eğer bunları başarabilirsek yurdumuza karşı kurulan tehditlerin üstesinden gelebiliriz.

Bunları yapabilir miyiz?

Çokta zor olmasa gerek. Böylece yurdumuza çok ağır bedeler ödeten yanlışların üstesinden gelebiliriz. Hep beraber bu ülkede yaşıyoruz. Birbirimizle ne alıp veremadiğimiz var? Emperyalist güçlerin ekmeğine yağ sürmeden ülkemizin ve insanlarımızın geleceğini birlikte kurabiliriz. Bunun en önemli etkenlerinden biriside laik eğitime ve demokrasiye gereken önemi vererek geleceğimizi kurtaracak adımlarda atabiliriz. Hepinize sağlıklar dilerim.