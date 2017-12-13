Akıl Sağlığımızı Koruyalım

Sadece beden sağlığımız değil akıl sağlığımızı korumada da çabalar harcamalıyız. Yoksa ülkedeki insanlarımız sinirden delirmek üzere. Elden gelen birşey yok . Kendimize ve çevremize zarar veriyoruz o kadar.

Ucuz polemiklerle günlerimizi geçiriyoruz. Bugün anayasadaki tarafsızlık ilkesinin, laiklik, demokrasi Cumhuriyet döneminin ve bu döneme ait gerçek dışı bilgiler dillere dolanarak birşeyler yaptığımızı sanıyoruz . Ama durum hiçte iç açıcı değil. Toplumdaki ayrışmalar, siz, biz, sizden, bizden kavramlarının birbirine karıştığı bir süreç yaşıyoruz. Demokratik, çağdaş ve hukuksal bir hiçbir açılımı düşünmeyen bizi yönetenler yurdumuza, insanlarımıza yarar getirmemektedir. Dayatmalar ve oldu bittilerin yaşandığı günleri yaşıyoruz. Benim bir suçum varsa bana bu suçu ispat edenlere karşı belge ve bilgilerimle, kanıtlarımla karşılarına çıkar kendimi savunurum. Bunun yolu birbirine ağza alınmayacak sözlerle tehditlerle bağırıp çağırmalar değildir. Ülkemizde ne kadar da beğenmesek genede hakimlere, adalete , yargıya başvurarak haklarımızıda arayabiliriz. Yoksa bu suç bastırmadan başka bir şey değildir.

Ben Cumhuriyete giden , tam bağımsızlığa yürüyen yolda Atatürk'ün ışığıda sonsuza kadar aydınlıklar içinde yaşamamızı diliyor ve söylüyorum. Böylece tüm kötülüklerin, olumsuzluklarında üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Umudumuda yitirmiyorum. Sizlerde yitirmeyiniz. Hırsızlğı, ahlaksızlılğı yolsuzluğu, saldırıları ve sapkınlıkları da yeneceğimize inanıyorum. Mücadelemiz haksızlıklarla, sapkınlıklarla, adaletsizliklerle olması gerekiyor.

Çevremizde olanlara bir baktığımızda dost olarak gördüklerimiz düşman düşman olarak gördüklerimiz zaten düşmanlıklarını yapmaktalar.Suriye ve ırakta olanlar yetmemiş gibi şimdide İsrailin sırtını sıvazlıyarak müslümanların sabrını zorluyorlar, sinirleriyle oynuyorlar. Müttefik dediğimiz ülkeler ardımızdan kuyuları kazmaya devam ediyor. Müslümanların kutsallarıyla pervasızca oynamaya, klarışıklıklar çıkarmaya devam ediyorlar. Terör örgütlerine yardım ederek toprak bütünlüğümüzü bozmaya çalışıyorlar. Bu taaa haçlılardan beri böyleydi . Genede aynı zihniyetle devam ediyorlar. Bizi yönetenler de Lozan'ı güncelleyelim diyorlar. Önce toprak bütünlüğümüzü sağlayalım. Yunanistanın işgal ettiği 18 adayı geri alalım. Yıllardır askerlerimizi, insanlarımızı alan terör belasını bertaraf edelim. Sonra birilerine akıl vermeye çalışalım.Hepinize sağlıklar diliyorum.