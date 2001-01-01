Eğitim ve Karekter

İyimserliğimizi koruyalım. Yapılanların iyi tarflarınıda görmeye çalışalım diye kafa yoruyoruz yıllardır. Ama gerçeklerde peşimizi bırakmıyor işte.Bizi yönetenler sanki hiç bir şey görmüyor, duymuyor, okumuyor, anlamıyor gibi ekonomi uçuyor. Başka ülkeler bizi kıskanıyor.

Herşey iyi diyorlar am geldiğimiz noktada bazı sonuçlar da şöyle:

1 kg kuru fasulye 2001 yılında

1.35 tl 20017 de 8 tl

1kg nohut 2001yılında

1.20 tl.2017de 8 tl

1kgr yeşil mercimek 2001 yılında

0.92Tl 2017de 14 Tl

Pirinç 1kg.2001de

0.92 Tl 2017de 9Tl

Toz şeker 1kg 2001de

0.563 tl 2o17de 4.50 Tl

Çay 1kg 2001de

3.1o Tl 2017de 25 Tl

Peynir 1kg 2001de

3.39 Tl 2017de 15Tl

Zeytin 1kg 2001de

3.25 Tl 2017de 14Tl

Tavuk 1kg 2001de

1.58 Tl 2017de 7 Tl

Kıyma 1 kg 2001de

4.30Tl 2017 de 47 tl

Uzatmaya gerek yok durum ortada. Enflasyon aldı başını gidiyor. Dolar son yılların rekor üzerine rekor artışla aldı başını gidiyor. İşin garibi sadece dolar değil TL birçok para biriminde değer kaybetmeye devam ediyor. Tabiki her vatandaş gibi bizlerde bu gidişten memnun değiliz. kaygılarımız, endişelerimiz giderek artmakta. Sonumuz ne olacak? Nereye gidiyoruz diye kendi kendimize soruyoruz. İnşallah bu kötü gidişin önlemleri enkısa zamanda alınırda biraz rahat ederiz. Çünkü zaten kıt kanaat geçinen insanlarız.

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Padişah baş veziri çağırıp sormuş:

Eğitim mi karekter mi ?

Vezir karakter önemli demiş. Padişah ülkenin her yanına tellalar salarak duyduk duymadık demeyin. En iyi hayvan eğiticisine 100 altın verilecek. Bir eğitici huzura çıkmış. Bir kediye tepsi ile servis yapmasını ne kadar zamanda öğretirsin? Altı ayda öğretirim padişahım. Altı ay sonunda padişah eğiticiye sormuş : Öğrettin mi? Öğrettim padişahım. Saray erkanı toplanmış. Kedi tepsiyle servis yapmaya başlamış.

Kedi vezirin önüne gelince padişah sormuş : Söyle bakalım karekter mi önemli eğitim mi?

Vezir cevap vermeden önce cebinde hazır tuttuğu fareyi yere bırakmış. Kedi fareyi görünce tepsiyi attığı gibi farenin arkasından koşmuş.

Vezir karekter önemlidir padişahım:

Önünde fare gördüğünde herşeyi unutan kedi gibi, eline fırsat geçtiğinde çıkarının peşinde koşan, vatanını bile satan eğitimli fakat karektersiz insanlardan rabbim bizi ve ülkemizi korusun.

Hepinize sağlıklar , işlerinizde başarılar dilerim.