Sorunlarımız Ortak

Bu kadar küfürlü, ağza alınmayacak sözleri Türkiye’de kimler söylüyor biliyor musunuz? Bizim sorunlarımıza çözüm yollarını bularak dertlerimizi ortadan kaldırsın diye seçerek parlementoya gönderdiğimiz vekiller. Maaşallah ağızlarından bal damlıyor. Birbirlerine gözlerimize baka baka hakaretler ediyorlar. Cumhurbaşkanı olsun. Başbakan olsun. Diğer liderler olsun. Ağızlarına geleni söylüyorlar. Sonrada karşısına çıkanı mahkemeye vererek kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Önce karşısındakine saygılı olacaksın. Onu incitmiyeceksinki oda seni incitmesin. Birileri hakeret etmeye daha yetkili değildir. Biz onları bize örnek olsun diye seçip gönderdik. Biz onları ekonomideki yangına çare bulsunlar diye gönderdik. Biz onları işsizliğe, yoksulluğa çare bulsunlar diye gönderdik. Biz onları eğitimi çağdaş düzeye çıkarmak için çabalasınlar diye gönderdik. Eğitim ve öğretimi saptırsınlar, yörüngesinden çıkararak başka yönlere çevirsinler diye göndermedik. Biz onları dinimiz kullanarak insanlarımızın temiz duygularını politikalarına alet etsinler diye göndermedik. Sağlıkta hastalıkta başımıza gelebilecek durumlara çare bulsunlar diye seçip gönderdik. Onlar ne yapıyor? 4 yaşındaki çocuklara dini eğitim veriyoruz diye aklımızla dalga geçiyorlar. Artık dinimizi siyasete alet etmeyi hemen bırakmalıyız.

Geçmediğimiz yollar yaparak bizlerden para alıyorlar. Son günlerdeki zamlara ne demeli. A’dan Z’ye herşeye aşırı zam uygulanıyor. Bunlar zam değil ayarlma, fiyat ayarlaması, güncelleme diyerek aklımızla alay ediyorlar. Sahi bizleri ne zamn insan yerine sayacaklar acaba? Adamlar milletin oylarıyla seçilip belediye başkanı olmuşlar. Varsa bir suçları mahkemelerde var . Giderler kendilerini savunurlar. Ya aklanırlar . Ya da cezaları ne ise çekerler. Hayır öyle değil bizde. İstifa edeceksin arkadaş. Sonra karışmam da ne demek? İstifa edince varsa işledikleri suçların üstümü örtülecek? Aklanmış mı olacaklar? Bu başkanlardan bazıları tehdit edildiklerini bile söylüyorlar. Peki bizim savcılarımız yok mu? Ne güne duruyorlar. Arkadaş sen ne diyorsun? Gel bakalım bir anlat demiyorlar. Gariban vatandaş derdini anlatıncaya kdar canı çıkıyor. Ama birilerinin kılına bile dokunulmuuyor.Bizim ülkemiz Cumhuriyetle idare ediliyor. Herkes adalet önünde eşittir. Namaz kılarken bile herkes saflarda ayrım yapılmadan ibadetini yapar.Özgürlük ve eşitlik bizim karekterimiz olmalı değilmi?Yani artık bir fabrika ayarları dediğimiz duruma tekrar dönmemiz gerekiyor.Silkinip kendimize gelmemiz gerekiyor.Aradaki sen ben kavgasını kaldırmamız gerekiyor.Aleyhimize bile olsa doğruları söyleyip savunmamız gerekiyor.Dertlerimiz, sorunlarımız ortak. Çözüm yollarınıda birileri değil kendimiz bulacağız.Hepinize sağlıklar dilerim dostlar.