Bu Ülke Bizim

Dünya dönüyor genede. Ama bizim sivri akıllılar dünyanın yuvarlak olmadığını iddia ediyorlar. Ama güneş balçıkla sıvanmaz diye bir söz vardır. Bilim, fen, araştırma, inceleme okuma sorgulama olmadan yaşamaya çalışanlar birilerinin söylediği her sözü doğru kabul ederek koyunlar gibi çobanın arkasından gitmekledirler. Öyle olacağını sanıyorlar. Anı yaşamaya çalışıyorlar. Onlar için ekonomi, işsizlik, yoksulluk, yolsuzluk, yapılan olumlu ya da olumsuzlukların hiç bir önemi yoktur.. Başlarına gelen iyi ya da kötü durumlarda nasıl olsa birileri birşeyler yapar diyerek kafa dahi yormadan yaşamaya çalışmaktadırlar. Bunun sonunda ülkede işler iyide kötüde olsa onlar için fark etmez. Ama bu insanların suçu değil. Ekonomiden anlayan bu konuda bilgi sahibi kişiler söyleyip, yazıp uyarıp duruyorlar. Arkadaşlar normal şartlarda faizlar artarken dolar durur yada düşer. İkisinin artması iyiye işaret değildir. Dünyanın birçok gelişmiş ülkelerinde halen eksi faiz vermektedir. Türkiye ise en yüksek faiz veren ülkelerin başında gelmektedir. Söylenip yazılanlara göre dış borcumuz 431 milyar dolara çıkmış. Bir ekonomi için en ürkütücü tablo nedir bilir misiniz? Hem cari açığın hemde bütçe açığının artarak devam etmesidir. Ayrıca bizim ülkemizde üçüncü olarak tasarruf ve yatırımdada açıklar giderek artmaktadır.Bunlara çözüm bulmak için kafa yorsak diyorum mesala.

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Yani ülkemizde bir belirsizlik aldı başını gidiyor. Hani seçimle gelen seçimle giderdi? Milli irade diyerek onun üstünde birşey tanınmıyordu.Halkın seçtiklerini halk sandıkta beğenmezse al aşağı ederdi. Ne oldu bir bilen var mı?

Yani görevden alınanları savunmak değil amacım. Hatta iyide olmuş diyenler çok. Ama milli irade nerede kaldı diyorum.Hep birlikte bu ülkede yaşıyoruz. Ülkemizin sorunları hepimizin sorunudur.Ama her zaman dile getirildiği gibi ben yaptım oldular bazen oluşmuyor işte.Birlikte sorunların çözümünü arakmak yerine sadece bir kişinin dediğni kabul edersek insan beşerdir. yanılırda şaşarda.Ortak akıl ya da bu kendi konularında uzman olan kişi ve grupların sorunların çözümünde fikirleri alınmalı değimi?Ama bizde öyle olmuyor. O kimmiş biz daha iyi biliriz anlayışı hatalar sürüklemekte hepimizi. Kaybeden de sen ben ve ülkemiz oluyor.

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İnsanın gerçekten mutlu olduğu, gurur duyduğu sevindiği anlar, saatler yıllar ve günler vardır. 1994 yılında Antalya Ahatlı İlkokulundan mezun ettiğim, çiçeklerim, yavrularım, çocuklarım bir grup oluşturmuşlar. Buluşup o günleri, yılları ve yılların verdiği ayrılıkları yad etmek için benide çağırdılar. Yani anlatılmaya ne söz ne yazı kifayet eder. O buluşma anındaki heyacanı, sevgiyi, özlemleri. Neyse buluştuk, ağlaşıp gülüştük. Hoşca vakit geçirdik.. Her ayrılıktan daha güç oldu ayrılmamız. Ama onları tekrar gördüğüm için çok sevindim.. Onlarla gurur duydum. Bir kere daha dünya gözü ile gördüm. Yani burada yazarak anlatılacak gibi değil dostlar. Yaşamak lazım.

Allah hepsinden razı olsun. Toprak diye avuçladıkları altın olsun. Allah onlara ve sizlerede sağlıklar versin.