Huzur İstiyoruz

Nelerle uğraşıyoruz yarabbi... Bize akıl ver. Her gün şehitlerimizin al bayrağımaza sarılı cenazelerei geliyor. Aileler, analar babalar, eşler çocuklar ve tüm insanlarımız perişan. Yüzler gülmüyor. Sinirler gergin. Önümüzde bunun biteceğine dair bir işarette yok. Ama maaşallah bizi yönettiğini sananlar başka işlerle uğraşıyor. Örneğin bu güne kadar nikahları belediyeler kıyıyordu. Bundan şikayet eden var mı yok. Belediyelerin memurlarının kıydığı resmi nikahta bir hata var mı yok. Ama bu kadar olumsuzluklar varken ülkemizde şimdi yok nikahı müftüler kıyacak okadar demenin kime yararı var?

Bu kafa karıştırmak, olayların üsünü örtmek gibi geliyor bana. Hatta öyle olduğuna herkes inanıyor ama yapabileceğimiz bir şey yok.

Hukuk diye bir kavram vardı bizim bildiğimiz. Hakimlere güvenir haklarımızı arayacaklarına inanır giderdik adalet kurumlarına, mahkemelere. Son yıllarda yapılanlar karşısında adalete olan güvende neredeyse iyice azaldı. Herşeyden korkar olduk. Acaba başıma birşey gelir mi diye konuşup fikirlerimizi bile söyleyemiyoruz. Kanunu tanımıyorum diyenler çoğaldı. Kendi haklarını kendileri sağlamaya çalışnlar, ellerinde silah, bıçak, sopa sokaklarda. Sosyal medyada bunları hergün üzülerek, içimiz sıkılarak izlemiyor muyuz? Ülkemizin doğusunda sınırlarımızın hemen dibinde bitmeyen savaş var yıllardır. Birileri müslüman kardeşlerimizi kendi kendilerine kırdırıyor. Buna bizim askerlerimizde alet ediliyor. Kahrolası terör yetmiyormuş gibi şmdide suriye ve diğer komşularımızla olan karışıklıklarla uğraşmak için oralardayız.

Allah ülkemizi ve insanlarımızı hatta tüm insanları butür belalardan, can kayıplarından korusun. Emperyalist güçler isediği ülkede istediği kargaşayı çıkararak oradaki dirlik ve düzeni bozuyor. Kargaşayı çıkarıyor. İnsanları ve ülkeleri birbirine düşürerek kendi çıkarlarına alet ediyor.

Ortadoğuda olanlar petroldür. Oralarda egemenlik kurarak petrol ve doğalgaz denen herkesin ihtiyacı olan yakıtları ve yer altı zengünliklerine egemen olamak sevdasıdır.Bizim gibi ülkeleride maşa olarak kullanmaktalardır. Amerikanın peşmertgelere yaptığı yardımları görmüyormuyuz?Rusyanın ilişkilerimiz germek için elinden geleni yaptığını görmüyormuyuz?

Daha sayabileceğim bir sürü delil var. Ama biz ne yapmalıyız? Önce insanlarımız arasındaki birlik ve beraberliği sağlayacağız.

Ama biz bu dış güçlerin verdiği zaraları,bizleri bölüp parçalamalarına karşı birlik ve beraberlik içinde olamıyoruz.Biz müftülerin nikah kıyması. İnsanlarımızın ne giymesi gerektiği.

Türklüğümüzün bile bölücülük sayıldıgını konuşuyoruz. Ülkemizin kanayan yaraları işsizlik, yolsuzluklar, yoksulluklarla uğraşamıyoruz. Doğru dürüst bir seçim bile yapamıyoruz. Sınav sorularının çalındığı bir ülkede yaşıyoruz.Kimsenin kimseyae güveni kalmadı . Sonumuz ne olur? Allah yardımcımız olsun. Sağlıklar dilerim herkese.