Bu Vatan Hepimizin

Amacımız hiç kimseyi kötülemek, yapılanları olmamış gibi görmek değildir. Araştırıp inceleyip sorgulayarak karar vermemiz gereğininde bilincindeyiz.sadece iktidarı eleştirerek bir yere varılamayacağınıda biliyoruz . Ama yapılan hatalarıda gömezden gelemiyoruz işte. Yanlış politikalarıda eleştirmeden geçemeyiz. Çünkü bütün sorunları hep birlikte yaşıyoruz. Çözümüde birlikte bulmalıyız. Bence doğru olanıda bu olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ülkemizin durumuna bir bakalım.Bizim ilkemiz yurtta sulh cihanda sulhtur. Bunu neden ihmal ediyoruz. Bizim bayrağımız Türk bayrağıdır. Bunu bazen ihmal ediyoruz. Bizim milletimizin adı Türk milletidir.. Bu vatanda yaşayan herkeste Türk vatandaşıdır. Yani Türkiyeli, Türkiye vatandaşı değil, Türk vatandaşıdır. Burada hem fikir olmamamız gerekiyor değil mi? Kurtuluş savaşının o zor koşullarında vatanı için canını veren kanını akıtan insanlarımızda bizim vatanımız için savaşmış, şehit düşmüş, gazi olmuşlardır. Atatürk bu ülkenin kurtuluşu, gelişmesi için gerekenleri yapmıştır. Bütüm dünya bunu bilmekte ve takdir etmektedir. Ama bizim ülkemizde onun yaptıklarını görmezden gelerek, kötülemeye çelışanla, onun büstlerine saldıranlar hangi millettendir acaba? Bizim ortak değerlerimiz vardır. Geçmişimiz ve bize yön veren önderlerimizde başta Atatürk ve arkadaşları olmak üzere bizim değerlerimiz ve birlik, beraberlik içinde yaşamamız için çalışanlarımızdır. Son yıllarda bakıyoruz iç politikada dindar, kindar nesil yetiştireceğiz diye insanlarımız arasında ayırım yapılmaktadır.. Sokaklarda ve heryerde insanlar birbirine düşmanmış gibi hareket etmeye başlamışlardır. Sen ben kavgası aldı başını gidiyor. En ufak tartışmalarda bıçağına, silahına sarılarak birbirlerini öldüren, yaralayan olaylqar giderek artmaktadır. Bu da bize üzüntü ve kaygı vermektedir. Ben yaptım oldu anlayışı dış politikadada kendini göstermektedir. Ona buna bağırarak politika yapılamayacağını bilmemiz gerekiyor. Çevremize bir baktığımızda dostumuz kalmadığı gibi uzak ülkelerle bile düşman olduk. Son vize uygulamalarıda bunun bir örneğidir. Suriyede olanlar bunun örneklerinden biridir. Yurt dışında okuyan yüzlerce öğrencimiz var. Amerikada yaşayan yurttaşlarımız var. Ama bunları yazıp söylerken sakın Amerikanın yaptığı uygulamaları tasvip ediyorum sanılmasın. Dünya dün olduğu gibi bu günde emperyalist ülkelerin egemenliği altındadır. Onlar istediği ülkede istediği kargaşaları çıkararak kendi maçlarının gerçekleşmesinin önünü açmaktadırlar. Bunu da yapıyorlar. Bizlerde bunun bilincinde olarak bizleri yönetenlerin yaptıkları doğru politikaları desteklememiz gerekiyor. Ama yapılan hatalarıda görmezden gelemeyiz. Bildiğimiz doğrularıda söyleriz dostlar. Bu vatan hepimizin. Ya güç birliği yapıp her türlü düşmanlığa, saldırıya, ablukaya, ambargoya, melanetlere alçaklığa canımız pahasına direneceğiz ya da emperyalist devletlere yem olacağız. Dayanışma içinde olmaktan, güç birliği yapmaktanbaşka çaremiz yoktur. hepimize sağlık ve başarılarla dolu birliktelikler diliyorum.