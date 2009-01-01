İnsan merak eder. İnsan nereye gittiğini, yaşamının olaylar karşısında nasıl etkilendiğini, endişelerini, üzüntülerini, kaygılarını dile getirip sorar, sorgular. Doğruları öğrenmek, bilmek ister. Bu insanın yapısının gereğidir. Şimdi durup dururken seçilmiş ve onlarca ülkeden büyük bir şehrin belediye başkanı istifa ediyor. Bizler bunun nedenini sorup öğrenmeye çalışmayalım mı? Hatta bir ülkenin başbakanı istifa ediyor. Hakkında ne gibi suçlamalar varsa bilmiyoruz. Sağlık sorunları varsa onuda bilmiyoruz. Bu ülkenin , hepimizin başbakanı değil mi? Ama bir açıklama yok. sadece istifa etti o kadar. Tabi ardından bi sürü söyenti. Yok istifa etmedide istifaya zorlandı. Bu günlerde ise daha istifa edecek yada ettirilecek şu kadar belediye başkanı var falan. Peki bu belediye başkanları halkın oylarıyla seçilmedimi? Hani milli irade diye ortalığı velveleye verenlerin neden sesi, soluğu çıkmıyor? Bunları seçerken endeğerlilerimiz değilmiydi? Çünkü inanıp güvendiğmiz için oylarımızı vermedik mi? Onların her zözünü alkışlayıp her yaptığını doğru yanlış demeden alkışlamadıkmı ?

Peki şimdi ne oldu?

Hani insan merak ediyor.

Ne oluyor ne bitiyor diye.

Ama kimsenin ağzını bıçak açmıyor.

Bu konuda sadece istifa ettiyada ettirildi deniliyor o kadar. Her vatandaş gibi bizlerde merak ediyoruz olanı biteni o kadar.Yani kapalı kutu gibi. Dışı görünüyor cilalı,boyalı. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yolda bulduğumuz bir torbanın içinde ne olduğunu merak eder bakarız değilmi? Bizim merakımızda bu işte. Ama doyurucu bir yanıt alamıyoruz .Kapalı kutu gibi yönetiliyoruz.

Yunanistan kendi toprağımıza anıt dikiyor.

Hiç ses yok.

Doğuda elalem devlet kuruyor yapılan birşey yok.

Asarız, keseriz o kadar.

Bu işler öyle olmuyor.. hepimiz bu ülkenin insanlarıyız. Bu ülkede doğduk, büyüdük, bu ülede, kendi topraklarımızda öleceğiz Allahı izniyle.Sadece bizi yönetenleri eleştirmek değil amacımız. Olup bitenlerden haberimiz olsun istiyoruz.

Ülkenin yöneticileri sanki ne yaptıklarını bilmiyorlar gibi.

Fahiş bir MTV vergisi getiriyorlar.Sonrada biraz indireceğiz. Görüşüp konuşacağı gibi söylemler. Bunlar bile oalyların yetkililerce tartışılıp, karar varılmadığını göstermiyormu.

Bir elin nesi var? İki elin sesi var derler atalarımız.

Ülkeyi, tüm insanlarımız ilgilendiren konularda karar alırkenbu toplumun sivil örgütleri, konularında uzman olarak yetişmiş elamanları var. Onlara sorulmuyor.

Birşey söyleyecek olsalar hemen sen kimsin yahudiye azarlanıyorlar. Onlar doğru kararları verecekleri halde ben yaptım oldu deniyor. Sonundada öyle değilmiş.

Şu şekilde yapacağız deniliyor.Bizlerde haklı olark olanların yapılışını, alınan kararların hatalı olduğunu söyleyip yazıyoruz o kadar.İnsan hiç birşey olmasabile merak ediyor. Bu bizim yapımızda var.İstiyoruz ki ülkemiz kalkınsın,gelişsin. İnsanlarımzın refah düzeyleri artsın.

Birlik ve beraberlik içinde kardeşce yaşayalım.Merak ediyoruz işte endişe içinde.Bu bizimde hakkımız olsa gerek diye düşünüyorum. Hepinize sağlıklar dilerim.