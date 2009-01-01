Yap boz tahtası

Bir iş yaparken sadece kendi fikirlerinle hareket edersen hata yapma şansın devamlı vardır.Her insan her şeyi bilemez.Benim en çok bildiğim hiç bir şey bilmediğim demiştir bilge insan.Gerçekten her insanın bilemediği, hata yapmasının yüksek olduğu geçektir.Deneme sınama yöntemiyle de bazı işler olmaz. Hele bu deneme yanılmaların sonunda insanların, ülkenin geleceği söz konusu ise o zaman hiç olmaz.Hata yapılabilir bunun için kahin olmakta gerekmez.İnsanar ve bir toplum adına karar verirken o toplumda uzmanlaşmış kişilerin toplanıp konuşup tartışarak bir karara varması sonunda verilecek olan kararlar daha isabetli ve doğru olur.Son yıllarda ülkemizde işler böyle yürümüyor.Birileri çıkıp ben böyle uygun gördüm diyor. Doğru yanlış araştırılmadan hemen uygulamaya geçiliyor.. Sonundada bu hatalı uygulamalardan insanlarımız, ülkemiz zarar görüyor.

Eğitim en önem vermemiz gereken kurumlardan birisidir.Hepimiz buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü geleceğmiz,çocuklarımızın, torunlarımızın, ülkemizin geleceği buna bağlıdır.Bu arada eğitim göen tüm öğrencilere başarı va sağlıklar da diliyorum.TEOK diye bir sınav sistemi getirdiler.Şimdi bu olmadı. Bunu kaldıralım diyorlar ve öylede yaptılar.Hatadan dönmek erdemdirde bu sınav sistemi getirilirken, uzmanların, eğitimcilerin fikirleri alındımı?Milli Eğitim Şurası diye bir kurum vardır bizim bildiğimiz bu şura toplanıp bir karar aldımı? Yoksa gene birileri ben böyle istiyorum diye kararmı verildi?Ben iddia etmiyorum ama okullara gidip görenler söylüyorlar.Okullarımızda eğitim görevini yapan öğretmenlerde, öğrencilerde mutsuz, umutsuz.Yani değerlerimiz birer birer ortadan kaldırılıyor. Andımız sabah okulda söylenen iştir.İsiklal marşımızı biz gururla bağıra bağıra ayakta yüksek sesle söyleriz..Milli bayramlarımızda geçmişimizi anarız.Geleceğimizi düşünüp kurmaya çalışırız.Bunlar bizi birbirimize bağlayan değerlerimizdir. Onlara sahip çıkmak hepimizin en önde görevi olmalıdır.Değerlerinden uzaklaştırılmış toplumlarda yok olmaya mahkumdur.Okullarımızda milli değerlerimiz ve geçmişimiz çocuklarımıza iyice anlatılıp kavratılmaladır.Bu işler birilerine ergenekoncu yok terörist diyerek karalayıp, ötekileştirerek bir yere varamıyoruz, varamayızda.Ülkemiz ve insanlarımız adına alacağımız karaları bu konuda uzman olan kişi ve kuruluşların toplanıp karar almalarını ve bu karaları uygulamayı yaşam alanına almalıyız.Eğer insanları ötekileştirmeye ayrıma tabi tutarsak cenazelere bile saldırıları önleyemeyiz. Siyaset takım tutma değidir.İnaslarımızı, çocuklarımızı, geleceğimizi düşünmeliyiz.Birlik ve beraberlik içinde yaşamak için ne gerekiyorsa onu yaşama geçirmeliyiz. Bunun için ne gerekiyorsa hemen yapmalıyız.Bizim başka sığınacak, gidecek ülkmizyok. Hani derlerya Türkün Türkten başka dostu yoktur.Bunu unutmayalım. Hepinize sağlıklar dilerim.