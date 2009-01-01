Ne yaptığımızı bilemeyiz

Ülkemizde yeni bir eğitim ve öğretim yılına daha girdik. Tüm emekçi öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerin tamamına başarılar dilerim. Allah onlara sağlıklar ve başarılar versin.

Eğitim denince ülkemizde yaşanan olumsuzlukları da gözardı edemeyiz. Kardeşim herkes herşeyi bilemez. Eğitim kendi başına bir bilim dalıdır. Sağlık kendi başına bir kurumdur. Ekonomi başlı başına ele alınması gereken bir kurumdur. Keza din ve dinimizin öğretilmesi, nesillerin onu örenmeside başlı başına bir daldır. Ama ülkemizde son yıllarda sapla samanı bir birine karıştırdık. Birileri söylüyor diğerleri onu araştırmadan, incelemeden, yarar ve zararlarını ortaya koymadan uygulamaya çalışıyor. Bunu sonucundada eğitimde fen bilimleri okullarına dallarına girebilen öğrencilerin sayıları git gide azalıyor. Hatta yanlış ve kimden, nereden öğrendiğimizi bilmeyenler dünyanın düz olduğunu bile söylüyorlar ülkemizde. Hatta insanlık aya bile uydu göndermemişte bizi kandırıyorlarmış.. Neden çünkü bizi çekemiyorlarmış. Son yıllarda ülkemizde bir imamhatip okulu furyası aldı başını gidiyor. Her köyebile bir imamhatip okulu açacaklar neredeyse. Tamamda o okullara yapılan kayıtları bir inceleyiniz. Gittikçe kayıt yaptıranların sayıları azalıyor. Yani işin suyu çıktı. Eğitim, öğretimle uğraşması gerekenler bile kadınların diyin kuşamı ile uğraşır oldular. Dinimizi öğretiyoruz diye ana okullarındaki çocukların başını örtüyorlar. Böyle eğitim öğretim olmaz. Eğitimin ana temeli yaparak yaşayarak öğrenmedir. Eğitim öğretimin temellerinden biriside araştırıp incelemedir. Bunun için öğrencilere ders dışı ödevler verilir.. Son yıllardabu yapılamdığı gibi öğrencilere birileri ödevlerini yapıp eline veriyor. Bizde öğretmenler olarak çocuklarımız araştırıp inceleyip ödevini yapmış diye kendimizi avutuyoruz. Bile bile lades oynuyoruz. Beğenmeyip kapattığınız o köy enstitülerinde yaparak yaşayarak örenmenin, eğitimin nasıl olduğunu biraz kafa yorarak araştırırsanız öğrenebilirsiniz.

Ben Gönen Öğretmen Okuluna bir dağ köyünden gittiğimde ilk iş bana yaparak yaşayarak öğrenmenin gerelerini anlattılar. Okulun idare binasının bacalarını tarım derslerinde arkadaşlarımızla yapıp yıkardık tekrar yaparak öğrendik. Son yıllarda açılan kuran kursu adındaki yerlerde sadece Atatürk'e ve devrimlerine karşı bir karalama kampanyası öğretiliyor. Ben öğrencilerime okulda din derslerinde bir müslümanın bilmesi gereken tüm bilgileri ve alışkanlıkları kazandırdım. Eğitim siyaset dışı yapılmalıdır. Sağlık alanına da siyaset katılmamalıdır. Siz doktora gittiğinizde hastalığnız iyileşmesinimi yoksa cinsel birşeyler düşünmeyemi gidiyorsunuz? Bürokrasi ve görev alanlarında siysset katılmamalıdır. Son yılardaki olumsuzlukları sizlerde izliyorsunuz. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Ülkemizde siyaset, eğitim, sağlık, ekonomi, adalet ve diğer tüm branşlar siyaset dış ve liyakate dayalı yapılmalıdır. Yoksa geleceğimizle, çocuklarımızın geleceği ile oynarız.Hepinize sağlıklar dilerim.