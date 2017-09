Kaldır başını kardeşim

Bizim kutsallarımızla oynamayınız. Bizim Allahımız bir peygamberimiz hak. Kitabımız Kuran'dır arkadaşlar kardeşler. Bunun haricinde ben birilerini araya koyarak Allaha şirk koşanlara karşıyım. Onların çevreleride olanların yaptıklarına da karşıyım. Kitabımız Kuran'ın ilk emri okudur. Oku araştır. Okuduğunu anla ve dinlediğini beyninde yorumla sor demiştir. Ben ellerimi açıp sadece Yüce Allah'tan bağışlanmamı, istediklerimi, günahlarımın affını isterim. O yücedir, bağışlayıcıdır. Birileri benim Allah'la arama girmesin. Ve hüsnü niyetli cahil insanlarımızı kandırarak kendilerine bağlayıp hem kendileri günah işlemesin. Hem de bu saf kalpli insanlarımıza zarar vermesin. İsteğimiz budur bizim. Benimle Allah arasına girerek fetva vermeye kalkma. Mimberde ya da vaaz ederken söylediklerin önce kendi vijdanına sor. Bir cübbe giyip, başına sarık sararak, sakal bırakarak kendini bir şey sanma. Sen önce dinin emirlerine harfiyen uy ve uygula. Kuran'ı kerimi Türkçe olarak oku ve anladıklarını anlat. Herşeyin başı doğru, çağdaş eğitimdir. Kuran kursu denilen yerlerde kuran öğretiyoruz diye milletin değerlerini ayaklar altına alma. İyi oku. Araştır doğruları ne pahasına olursa olsun söyle anlat. Cumhuriyet'e, Atatürk'e, karşı çıkarak kuran öğretilmez. Kurtuluş savaşını yok sayarak, sadece Çanakkale ile geçmişi anıyoruz yad ediyoruz diye kurtuluşumuzu, verdiğimiz canları şehitlerimizi ayrıma tutma. Çünkü hepsi bizim vatanımız için kan dökmüş, can vermiş Anadolunun bağrından çıkmış evlatlarımızdır onlar. Bilmeden bilir gibi davranmak en büyük cehalettir. Bunda hiç unutma kardeşim.

Araba plakalarına ve uçaklara bir tarikat şeyhinin isminin baş harfleri yazılarak dolaştırılıyor . Sosyal medyada buna benzer görüntüler, alıntılar yayınlanıyor. Örneğin ülkede darbe yaparak yönetimi ele almak isteyen teröris başının yediği yemek artıklarını yemek için albayların yarıştıkları bile yazılıp çiziliyor gösteriliyor arkadaşlar.Yani ağzımız açık kalıyor böyle haberleri okuyup, görüntüleri izlerken. Noluyoruz biz diye kendi kendime soruyorum. Bir tarikat mensubunun ya da şeyh dedikleri kişinin oğlunun tahatını ve o tahta çıkarılışını, orada kuruluşunu izlemişinizdir. Bir cemaat toplantısında şeyh denilen kişiye bağlanan iplerin orada bulunanlara teker teker bağlanarak ibadet ettiklerini sanan ve kendilerini müslüman sanan insanlarıda izlemişsinizdir. Bunlar kuranda nerede yazılı diye soramıyor musunuz? Koyun gibi her öne gidenin arkasına takılacak mısınız? Biraz onurlu olunuz. Hepimizi yüce Allah yarattı. Bize akıl verdi. Hareket verdi Tüm organlarımızı eksiksiz verdi. Sizin cemaatiniz, tarikatınız değil Allah verdi . Bunu ne zaman anlayacaksınız. Peygamberimiz kendi kızına bile yardım edemiyeceğini söylüyorda sizin kendini birşey sanan cahilleriniz mi sizi cennete götürecek. Haşa. Her şeyi bilen, her varlığı yaratan yüce Allahtır. O ne isterse sizin amellerinize göre günah ve sevaplarınızı defterine yazar. Ondan başka yar ve yardımcımız yoktur.Artık biraz kendimize gelelim. Yanlışı doğruyu bulalım.Allah yar ve yardımcınız olsun. Sağlıklar dilerim.