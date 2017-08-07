Doğrular yanlışlar

Yani doğruları, yanlışları öldüğümüzde mi söyleyeceğiyiz? Doğru doğrudur. Yanlış ise yanlıştır. Hatadır. Doğru ve yanlışın bilimsel analizini yapacak değilim. Ortada bazı gerçekler var. Onları dile getiriyoruz aklımızın erdiği kadar.

Eğitim deyince aklıma çoçukların, Gençlerin ve diğer insanların, hatta hayvanların eğitilmesi gerekir düşüncesi geliyor. Onlara nelerin doğru neleri yanlış olduğunu söleyip, anlatırız. Kişi kendisini, çevresini, olayları sorgulayarak doğru ve yanlışı ayırtedebillir. Birilerinin her söyledi doğru değildir. O söylüyorsa doğrudur mantığı geçersizdir. Kişi söylenenler, yazılanlardan, olanlardan doğruları araştırıp kendi kararını verebilir.

Eğitim işi yaşamdır. Ulusların, toplumların geleceğine eğitim ve öğretim yön verir. Bilimsel eğitim, fen, psikoloji, sosyoloji ve diğer bilim daklarını bilmeyen, incelemeyen buna göre yetiştirilmeyen eğitimciler ezberden başka birşey veremezler. İşte bunun için gerçek eğitimciler yetiştirilmelidir. Kutsal kitabımız Kuran'da bile araştırıp incelemenin önemi açıkta belirtilmiştir. İlim Çin'de bile olsa gidip alınız. Peygamberimiz bana bir harf öğretenin kölesi olurum diye eğitim işini ve bunu vermezler görevli olanların pedagojik pormasyonlarının ne kadar önemli oldunu anlatmışlardır. İşi eğline vermek, liyakat sahibi olanlara emanet etmek gerekir. Sizde görmüşsünüzdür son zamazlarda çeşitli yelerde yapalım atamaları. Şeyh denilen sarıklı cübbelerin önünde diz çöküp el açan, aman dileyen ve daha önce Amerikan vatandaşı bile olan kişiyi. Şimdi onu Türk vatandaşı yaparak büyükelçi atadılar. Bu mu liyakat? Bu mu işi eğline vermek? Havalimanında deve kestirlenleri unutmadık. Demem o ki işi eğline liyakata önem vermek gerekiyor. Sınav sorularını çalarak insanların hakkını yiyerek. Ehliyetsiz kişilerle yapılan tüm işler sonunda bizim geleceğimize, çoçuklarımızın geleceğine, torunlarımızın geleceğin zarar vermektedir. Aklımız başımıza alıp düşünmemiz gerekmiyor mu? Kendimizden olmayanları kötülemekle, kara çalmakla, ötekileşmekle bir yere varamayız. Artık bu da doğrulara görmemizin zamanının gelip de geçmekte oldunu gösteriyor. Hepinize sağlıklar dilerim .