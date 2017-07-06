ADALET HEPİMİZE GEREKİR

Şimdi keyfiniz yerinde belki. Yapılan adaletsizlikler karşısında beni neden tutuklamıyorlar? Onların bir yaptığı vardır herhalde diye söyleyip olanlara gülüp geçenler bir gün sizinde başınıza bir olay geldiğinde ağlamayın sakın. Bu işler parayla değil sırayla diye bir söz vardır. Bir gün keser döner sap döner, hesapta döner. Bunu hepimizin unutmaması gerekir. İnsanlar günlerdir bu sarı temmuz sıcağının altında hemde yaşları ilerlemiş olmalarına karşın yürüyorlar neden? ADALET diyorlar. Bir parti logosu, bayrağı da taşımıyorlar. Sadece kişilere göre uygulanan adaleti tarafsız bir şekilde her insana eşit olarak uygulanmasını istiyorlar. Yani insan keyfinden günde 20 km yürümez herhalde.Hastalanları hatta yaşamını yitirenleridemi görmüyorsunuz bire gafiller diyesi geliyor insanın. Türkiyede , yurdumuz insanları adalet arıyor. Acaba neden?Sokağa çıkınız. İnsanlar neden olduğunu, suçunun ne olduğunu dahi bilmez halde ceza evlerinde çile çekiyorlar. Aileler parçalanıyor. Yuvalar dağılıyor. İçerde yatan binlerce kişi için yapılacak iş: Hem de acilen tarafsız, bağımsız yargıda yargılanmaları yapılmalıdır. Varsa suçu amenna. Hemen cezası verilmeli ve cezasını çekmelidir. Düşmez kalkmaz bir Allah. İnsan yanılşabilir. Keza bizi yönetenlerde defalerca yanıltıldık ülkelerde bağısızlık da isreklerini söylemediler mi? O zaman yapılacak iş suçluların cezalarını çekmeleri ve vijdanlarda bunu tasdik etmelidirki adalet oladuğunu, bağımsız yargının verdiği karalara uymanın gereğine hep birlikte inanalım. Ama gerçekten suçunun ne olduğunu bilmeyen insanlarında bir an önce bağımsız yargı önünde aklanarak çekilen çilelere son verilmelidir. Adaletle idare edilen uygar ülkelerde yapılan budur. Hakimler bağımsız karar verebilmelidir. Çünkü yargıçlar ceketlerinin ve cübbelerinin önünü hiçbir kişi ve kurum önünde iliklemezler. Onların dokunuzmazlığı vardır.Karaların akrşıda inanmayanlar, haksızlığa uğradığını sananlar daha yüksek bir yargıda itiraz ederek yargılanmalarını da sağlayabilirler. Yargı bağımsız olmalıdır diye söylememizin, yazıp okumamızın nedenlerinden bazıları bunlardır. Yargı erklerinin bağımsız karar veremedikleri ülkelerde çağdaşlıktan devlettende bahsedilemez. Bu gibi ülkelerde sadece diktatörlük vardır. Bir kişinin ağzından çıkanlar kanun olarak kabul edilir. Bu gibi ülkelerde devlette yoktur, millette.Bizim ülkemizdede ana muhalefet partisi genel başkanı 69 yaşında günlerdir yürüyor. Sadece adalet arıyoruz diyor. Buna karşı çıkanlar, sabota etmeye kalkanlarda var tabi. Ama onlarda bilmelilerki bir gün adalet onlarada gerek olacak. O zaman ne yaptıkları öğreneceklerdir. Çevrede Fetö oalaylarında yer alan taraf olanlarıda uyarmıştık geçen yıllarda. Bize sizin dedikleriniz gerilerde kaldı. Siz hala oralarda mısınız diyorlardı. Ne oldu sonunda bizler hala oralardayız. Sizler neredesiniz? Bir ülkedeki yasalara uymak o ülkede yaşayanların görevidir.Yasaların boşluklarına sığınarak bir şeyler yapmaya çalışanlar bir gün o yasalara uymamanın nelere mal olduğunu bileceklerdir. Neyse. Hepinize sağlıklar diliyorum dostlar.