İletişim çevrede olup bitenlerin farkına varmadır. İletişim senden başka olanları, canlı cansız, hayvan, bitkilerin olduğunu anlayabilmektir. Onlarla konuşup anlaşabilmektir bence. Çünkü bu dünyada senden başka varlıklar da var olduğunu, onlarında yaşamaya, karşılıklı konuşup anlaşmaya iletişime ihtiyaçları vardır. Çünkü insanlar da hayvanlar da, bitkiler hatta cansız varlıklar bile iletişim için gerekli olan varlıklardır. Bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz. Dünyada yaşayan tüm varlıklarda yaşam hakkına, iletişim hakkına sahiptirler. Hani derlerya insanlar konuşa konuşa hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşırlar. İşte iletişim de bence kendimizden başka olanların farkına varamak, onların da yaşam hakkı olduğunu bilmek, saygılı davranmaktır. Kedileri, köpekleri görünce tiksintiyle bakanları hep görürüz. Aslında onlar bizlerden daha sadık hayvanlardır. Onlar da sevilip okşanmayı isterler. Onlarla da konuşup anlaşabiliriz. Hani patilerini kaldırarak selam vermeleri ya da veda etmelerini, insanlardan yakınlık gördüklerinde sevinçlerinden ne yapacaklarını şaşırmış gibi olur onlar. Takla atarlar. yerlere yatıp yuvarlanırlar. Elinizi ayağınızı yalarlar. İşte onların da iletişim şekilleri budur. Bird e sizi asla unutmazlar. Nerede görseler hemen yanınıza gelip iletişime geçerler. Hani derlere ya hayvanları sevmeyen insanları da sevmez. Gerçekten insanlardan ayrı onlarla fazla konuşup anlaşmayan, ya da bunun için çaba dahi göstermeyen kişileri görürüz çevremizde. İşte onlarda kendilerini beğenmeyen kişilerdir. Onlar da bu durumlarından memnun değillerdir ama başka da bir şey yapmazlar. Mutsuzdurlar, yalnızdırlar. Çevrelerine uyum sağlayamazlar. Hep tedirginlik içindedirler. Bunu önlemenin yolu çevreyi insanları sevmek onlarla iltişime geçebilmektir.En mutsuz zamanınızada bir çiçeği okşayıp seviniz. Bakınız o zaman derin bir nefes almış gibi rahatlayacaksın.Çiçekle bile iletişime geçmiş olursanız mutlu olursunuz.Gölgesine oturduğunuz bir ağaçla konuşup iletişime geçebilirsiniz. Onun boyuna çeklerine, yapraklarına hatta yaşına bile tahminler yürüterek onunla da konuşabilirseniz mutlu olduğunuzu, bir şeyler yapmanın zevkine varacaksınız.Kırlarda, bayırlarda çiçeklerle, böceklerle konuşunuz.Onlara birşeyler söyleyerek anlaşmaya çalışınız.Çünkü onlarında senin benim gibi canları var.Sorunları var. iletişime geçerek onları ve de kendinizi sevindirmiş olursunuz. Toprakla da kounuşunuz. Onu eşeleyip bir parçasını alarak koklayınız. Toprağın nelere kadir olduğunu düşünerek onunlada iletişime geçiniz. Kendinizi daha olumlu düşünceler içinde bulacaksınız. İşte böyle iletişim deyip geçmeyiniz. Yaşantımıza ve birbirimiz ve bizim dışımızda ve var olan diger canlı ve cansızların farkına vararak onlarla halleşip dertleşebiliriz. Geçen gün tarlada bir kaplumbağa gördüm. Beni görünce ürktü. Başını ve ayaklarını kabuğunun içine çekerek olası bir zarara karşı kendisini sipere aldı. Ben de ona zarar vermeyeceğimi, hatta onunla konuşarak anlaşabileceğimi söyledim. Bir süre sonra yavaş yavaş başını çıkardı kabuğundan. Sonra ayaklarını çıkardı. Bana sanki teşekkür edermiş gibi bakarak yavaş yavaş uzaklaştı. Böylece onunla anlaştığımızı sandım. Neyse hepinize sağlıklar dilerim.