ORTAK DÜŞÜNCELER

Hırsızlık ve yolsuzluk parası ile hacca gidilir diye açıklama yapmış dini yetkililer. Ne diyeyim. Hani kul hakkı nerede? Kul hakkı yemek en büyük günahlardan birisi hatta en önde geleni değil mi?Başkasının hakkını gasp etmek dinimizde haram ve günah olarak açıklanmıyor mu? Son zamanlarda bir haller oldu dini simgeleyen, dini konularda fetva veren kurum ve kişilere. Bu güne kadar duymadığımız, kutsallarımız bir bir çiğnenmeye başlandı. Yani bakıyorum kuranı kerime bunlarınn söyledikleri ile kuranın söyledikleri çelişkilerle dolu. Hocalar vaazlarında sözcükleri, harfleri uzatarak hatta hatalı söyleyerek dini bilgi verdiklerini sanıyorlar. Hatta sadece bu güne kadar söylenenleri tekrar ediyorlar. Ama bizim dinimiz mantık, akıl dini değil mi? Kuranın söylediklerinden, emirlerinden başka kişilerin kendilerine göre uydurdukları bir din mi var: Bu konuda bile doğru eğitimin gereği tartışılmaz öne çıkıyor. Yani başa takke giymekle, sarık sarmakla, cübbe giymekle değil gerçek dini bilgileri insanlara söyleyecek kişi ve hocalara ihtiyaç var.Son zamanlarda birde vaiz dedikleri bir birim oluşturuldu. Onlar sadece namazlardan hatta her namaz değilde istedikleri bir vakitte 10 -15 dakika vaaz dedikleri birilerinden öğrendiklerini yineleyen hocalar var. Onlar günde üç beş dakika mesai yapıyorlar. Maaşlarını alıyorlar. Ama bu sıcakta soğukta , yer altı ve yer üstünde çok zor şartlarda 8-10 saat çalışan emekçiler ve aldıkları ücretleri gören yok.Şimdide çalışanların emekli ikramiyelerini nasıl keseriz diye mesai yapıyorlar. Emeki yaşını 72 ye çıkarmaya çalışıyorlar.Diyeceğim o ki eşitlik, kardeşlik, emek gibi ifadeler çok gerilerde kaldı.Biz hala onları dinliyoruz.Ülkemizde enflasyon aldı başını gidiyor.İşsizlik yoksulluk hat safada. Ama yapılan iftar soralarını görüyoruz hep birlikte.Kardeşi açkan kendi tok yatanlar bunlar değil mi? Her gün şehit cenazeleri gelmekte. Yürekler paramparça. Tuttuğumuz oruçların bile farkına varama olduk.Bize halk oylamasından önce ülke uçacak Şehit cenazeleri artık gelmeyecek diye masallar anlatanlar ve buna inanarak hala umut bağlayanlara allah akıl fikir versin.Şimdide kendi terör belasının sonunu getirdikte Katara askert gönderecekmişiz. Niye? Neden arkadaş? Bu güne kadar hangi müslümanım diyen arap ülkelerinden bize bir destek, yarar geldi? Filistinde kurtuluş savaşında hatta kıbrıs harekatında onlar bizim yanımızdamı idi?Hiç bir arap ülkesinin kıbrısı tanıdığını gördükmü?Hiçbir şehit cenazesinde baş sağlığı dileyen arapları gördükmü ? Hayır. Peki bizniye koreye asker gönderdiğimiz, gençlerimizin kanını akıttığımız gib şimdide katara askerlerimiz şehit olsunlar diye gönderiyoruz?Bunların açılanacak bir tarafı yok.Biraz kendimize gelelim. Akıntıya kürek çekmeyelim.Ülkemizdeki akan kanları önleyelim. terör belasından kurtulalım. Daha bir yıl olmadı darbe yapmaya kalktılar. İnsanlarımıza kıydılar. Ne zaman kendi ülkemizin sorunlarını konuşup onların üsesinden gelmek için çareler arayacağız biz. Hepinize sağlık ve ortak düşünceler diliyorum.