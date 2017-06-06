ORUÇ İBADETİ

Tam sırasında benim de Allahın bize farz kıldığı oruç ibadeti hakkında birşeyler yazıp söylemem gerektiğni düşündüm. Yıllardır orucumuzu tutar namazımızı kılarız. Ama bizim cemaatin hiç yüzü gülmez nedense. Hep sorgulamışımdır. Bu camiye gelen cami cemaatidenilen toplumun neden yüzü gülmez diye. Hep suratları asık. Moralleri bozuk gibidir. En ufak bir harekete hemen bozulurlar. Kendilerinin kuruklarından kıl aldırmazlar deyim yerindeyse. Sanki bana kılıyorlar namazlarını. Oruçlarını bana tutuyorlar. Önce Allah rızası için ibadet etmeliyiz. Sonra oruç tutuyoruz, namaz kılyoruz diye diger insanları incitmemeliyiz.Herkesin ibadeti kendine.Çevremize, insanlara, hayvanlara, hatta ağaçlara ve taşlara bile davranışlarımızda onların da Allah tarafından yaratıldığını düşünerek hareket etmeliyiz. İbadetini yapacak olan kişi önce kendi davranışlarını Allah'ın gösterip peygamberinin uygulamalarını örnek alarak yapmaya çalışmalıdır. Mal mülk, makamlar geçicidir. Hani dünya fani deriz ya işte insanlarda fanidirler. Dünyalıklarla övünmenin, şımarmanın, fiyaka satmanın kimseye bir yararı yoktur. Eylemler, emeller, hedefler, amaçlar, ebediyete yönelik olmalıdır. Saltanatlar, saraylar, hanlar, hamamlar kimseye birşey kazandırmıyor. Çok çalışarak maddeye egemen olmalı ama maddeninde esiri olmamalıyız. SAdece oruç tutarak günahlarımızdan kurtulamayız. diger ibadetlerimiz ve dinimizin bize yasakladığı şeylerdende kaçınmalıyız.Yoksa akşamlara kadar aç kalmakla işleri bitirmiş olamayız.İnanan insan faizden ve diger günahlardan uzak durmalıdır. Yalan söylemenin günah olduğunu, hırsızlık yapmanın, yolsuzluk yapmanın, gıybet etmeninde dinimice yasak ve büyük günahlardan olduğunu unutmamalıyız. Allah hüsnü niyetle birilerine gösteriş olmadanve gizli yapılan ibadetlerin daha sevap olduğunu bildirmektedir. İbadetlerimizi tüm davranışlarımızı, yaptıklarımızı, Allahı gözettiğini unutmamalıyız. Kim Allaha gerçekten inanarak, ona bütün benliğiyle bağlanarak ibadetlerini yaparsa o kurtuluşa erenlerdendir demiştir yüce kitabımız. Allah tüm inananların yapmış olduğu ve yapacakları ibadetlerini kabul etsin. Cehennem azabından korusun. Cümlemizi cennetine kavuştursun inşallah. Sağlıklar içinde olunuz.