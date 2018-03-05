05/03/2018 09:20


Akit TV haber müdüründen AK Parti'ye yönelik sert açıklamalar

Mehmet Özmen

Akit TV'de sabah yayınlanan “Gün Başlıyor” programında yaptığı skandal açıklamayla hapsi istenen sunucu Ahmet Keser'e Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen destek verdi

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen “Gün Başlıyor” adlı programdaki açıklamasıyla Ahmet Keser'e sahip çıkarak AK Parti'yi hedef aldı. 

Mahir Ünal, Ahmet Keser’in sözleri için, “Öncelikli olarak bu apaçık bir psikopatoloji. Böyle bir şey açık bir provokasyon, sabotaj. ‘Şuradan, buradan başlarız’ ne demek? Siz kimsiniz? Neyi temsilen böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Türkiye’nin birlik ve beraberliğine sabotaj” demişti.

 

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