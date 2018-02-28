Skandal sözlerin sahibi hakkında istenen ceza belli oldu

Akit TV’de yayımlanan “Gün Başlıyor” isimli programda sarf ettiği skandal sözler nedeniyle Ahmet Keser hakkında açılan davada Keser'in “Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istendi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ''Akit TV isimli bir televizyon programında 26 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan ‘Gün Başlıyor' isimli televizyon programında; Program sunucu Ahmet Keser ekranda ‘Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız. Nişantaşı, Etiler, dimi yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var' sözlerine ilişkin olarak yürütülen soruşturmada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu kişi hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) Maddesi 216/1 – 218/1 uyarınca ‘Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açılmıştır.” denildi.

Keser hakkında savcılık tarafından dün soruşturma başlatılmıştı. Savcılık iddianame hazırlayarak, Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesine bugün iddianameyi gönderdi. İddianamenin bugün kabul edilmesinden sonra sanık Keser, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.Programın yayınlandığı kanal AKİT TV'ye ise RTÜK, ‘üç kez program durdurma ve yüzde 3 oranında para cezası uygulanmasına' karar verdi.