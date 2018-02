Kars gezilecek yerler

1- DOĞU EKSPRESİ : Doğu Ekspresi biletleri bulmak için hemen hazırlığa başlayın. Yataklı vagonlarda bulması çok zor ama benim gibi maceracı ve cesursanız ben koltukta da giderim derseniz biletler mevcut. He bir de şu var diyorlar ya 18-25 yaş arası gençler arasında çok popüler aslında her yaş grubundan özellikle orta yaş fotoğrafçılık kurslarından ablalar abiler ellerinde canon makinelerle cama yapışıp ayrılamıyorlar. Sanırsınız hayatlarında ilk defa karlarla kaplı dağ görüyorlar. Öğrenciler genelde yataklı vagonlarda kendi gruplarıyla onlari sadece yemekli vagonda termoslarına çay kahve almaya geldiklerinde görüyorsunuz. Yemekli vagonu gerçekten alkışlamak lazım. Gerek fiyatları, gerek güler yüzlü hizmetleriyle sanırsınız Orient Expresdesiniz. Bir tek mumları eksik. Özellikle sabahları sunulan kahvaltı annenizinkileri aratmayacak kadar çeşitli ve taze.

2- KATERINA SARAYI : Bir çok kez sarayda kalmışlığım var ama Katerina Sarayı butik otel ilk defa beni gerçekten bir prensesmişim gibi hissettirdi. Kars kalesinin hemen dibinde Rus mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan bina 1879 yılında Rus çarı Nikola tarafından yapılmış ama çariçe Katerina hasta olduğu için hiç kullanılmamış. Sanırım Kars’a aşık olmamın nedenlerinden biri de Katerina sarayında konaklamak oldu. Öyle saray falan olmasına bakmayın fiyatlar çok uygun hatta şehirdeki sıradan otellerle aynı fiyat. Sahibi Baha bey ve personeli sıcak misafirperverliği ile eğer mümkün olsada hep burda yaşasam hissi uyandırıyor. Konum olarak da 12 havari kilisesi, ulu camii, taş köprü, restore edilmekte olan hamamlara, meşhur kaz evine de çok yakın. Bahçede varil içinde yakılan ateş ve müzik eşliğinde içilen şarap unutulmaz Kars gecelerinin bir parçası. Kars ziyaretinizde eğer yer bulabilirseniz mutlaka Katerina Sarayında kalın ya da en azından gidip görün.

3- KRISTAL RESTORAN: Çorba içmek için girdiğim bu aile işletmesinde Tülay hanım, oğlu Ayhan ve güzel gelini Berivan tarafından öyle sıcak karşılandım ki et ile hiç arası olmayan bana bile Piti'yi sevdirdiler. Azerbeycan mutfağına ait bu yemek bardak şeklinde çömlekte ikram ediliyor. Ilk önce çömleğin içindeki suyu, tabağa döküp, pideyle birlikte, çorba şeklinde içiyorsunuz daha sonra kuzu eti ve nohut karışımını çatalla iyice püre haline getirip öyle yiyorsunuz. Ve inanılmaz lezzetli yoğurtlu çorbası kesinlikle denemeli ardından bana dua edilmeli. Güler yüzlü servisi, sımsıcak atmosferi ve otantik yemekleri ile Kristal restoran Kars ziyaretinizde kesinlikle uğranması gereken yerlerden biri..

4- ANI HARABELERİ: Adı harabe olabilir ama aslında kocaman bir tarih yatıyor. Kars’a gidip de mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Kars'a 48 km uzaklıkta Türkiye-Ermenistan sınırına yakın Arpaçay nehri kenarında bulunan kent Unesco Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alıyor. Ermeni, Bizans, Selçuk, Gürcü gibi bir çok uygarlık gelmiş geçmiş ve kendi kültürlerinden örnekler bırakmışlar. 1010 yılında yapılan Katedral’de Alparslanin ilk Cuma namazını kıldığı söylentileri var. 4.5 km lik alan İçinde dağınık olarak bulunan Katedral, şapel, anıtmezar ve manastırları rehber ile gezmenizi tavsiye ederim yoksa fazla bir anlam ifade etmiyor. İpekyolu üzerinde olan Ani'nin yıkılan köprüsü çok anlamlı . Arpa çayının bir tarafı Ermenistan bir tarafı Türkiye. Manzaraya doyamıyacaksınız.

5- ÇILDIR GÖLÜ: Çıldır Gölü ülkemizde tamamı donan tek göl. Bembeyaz olan golün yine bembeyaz karlarla kaplı dağlarla birleşmesine tanıklık etmenin paha biçilemez olduğunu düşünüyorum. Eminim başka mevsimlerde de güzeldir ama kışın gidip donan gölde yürüyün derim. Rengarek süslü püslü atlı kızaklarla golü turlama fikri bana çok cazip gelmedi ama bir seçenek. Gölün üzerinde açılan deliklerden balık tutanları izlemek daha eğlenceliydi. Katıldığım Tamer beyin turu meşhur Atalayın yerinde yemek molası verdi set menü salata turşu acılı sos ve Çıldır golünden çıkan sarı balık, helva ve çay 40 tl. Terasında sınırsız çay ikramı var.

6- KAZ EVI: Sizlerde benim gibi hiç kaz eti tatmayanlardansanız. Kaz evine uğrayıp kendinize bir kaz şöleni çekin derim. Kalenin hemen karşısında taştan tarihi bir binada sizleri bekliyor. Bulgur pilavı üstü kaz ve ısırgan otlu çorbaları gerçekten güzeldi. Nuran hanımla tanışma fırsatım olmadı ama sobalı ve otantik ortamı ile kaz yemeli derim sadece keşke personel biraz daha güler yüzlü olsaydı

7- KARS KALESI: Kars açık bir müze gibi her an her bir yanından tarihi bir eser, tarihi bir yapı çıkıverir. Özellikle 40 yıl Rus egemenliği altında kalan Kars ‘ta Rusların bıraktığı imzayı görürsünüz. Orhan Pamuk Nobel Edebiyat ödülünü kazandığı “Kar” romanını Kars’’ta bir kahvede yazmış. Muhsin Kırmızıgül Mucize filminin bir kısmını Kars şehir merkezinde çekmiş. Ve meşhur Rauf filmi de öyle. Kars’ı tepeden süzen kaleye çıkıp şehri seyredin özellikle güneşin batımına doğru bir hüzün çöküyor sanki bu şehre ve daha bir romantik oluyor. Üşüyünce kafeteryasında köpüklü bir kahve için içiniz ısınsın.

8- KARS BALI: Boşverin magnet falan almayı zaten buzdolabında da yer kalmadı. Kars balı, peyniri alın özellikle eski kasar peyniri ve gravyeri, cecil, tulum organik dut pekmezi, tereyağı Sevdiklerinize güzel bir hediye olup ilk başta ne işin var Kars‘ta buz gibidir diyenlere ne iyi yaptın da gittin temiz hava aldın bile dedirtebilir.

9- YENI ARKADAŞLIKLAR KAZANMAK: İnanın daha Doğu Ekspresine adım atar atmaz bir çok arkadaş edineceksiniz sizin gibi seyahat sever, maceracı, yeni kültür ve tatlarla tanışmayı bekleyenlerin yani sıra Kayseri’de oturan yaşlı karı koca ile Erzurum’da çalışan bir memur bile o trende. Herkes yıllardır birbirini tanıyor gibi. Yemekli vagonda hiç tanımadığınız biri size çay ısmarlamak isterse yanlış anlamayın bu doğu kültüründe misafirperverliktir.

10- UÇAKLA EVE DÖNÜN: Evet şahane bir Doğu Ekspresi yolculuğu geçirdik ama kabullenmek gerekir ki kavisli raylardan, onlarca tünellerden geçtik hele benim gibi koltukta uykusuz bir 26 saat geçirirseniz uçakla dönün derim. Zaten bembeyaz dağlar, şırıl şırıl akan dereler, simsiyah tünellerin arasında unutulmaz bir yolculuk yaptınız. Kestirmeden eve dönüp yediğiniz kazların hangellerin balların rejimine başlama zamanı.