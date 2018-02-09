09/02/2018 08:19


İrfan Değirmenci geri dönüyor işte yeni adresi

İrfan Değirmenci

Geçtiğimiz aylarda Kanal D'de sabah haberlerini sunan ve daha sonra 16 Nisan referandumu için ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladığı gerekçesiyle görevine son verilen gazeteci İrfan Değirmenci artık BirGün gazetesinde çalışacak

Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz Değirmenci’nin BirGün gazetesinde çalışacağı belirtildi. Değirmenci’nin yeni dönemde yazılarıyla okuyucunun karşısına çıkacağı ifade edildi. Değirmenci'nin yeni işini duyuran isimse Gazeteci Barış İnce oldu. İnce Twitter hesabından paylaştığı mesajında İrfan Değirmenci'yi mentionlayarak, “Hoş geldin gazetemize” ifadelerine yer verdi.

 

Beşiktaş Karabükspor
Beşiktaş Karabükspor lig maçı canlı yayın bilgileri
Gülse Birsel
Gülse Birsel büyük başarıya imza attı
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maç programı
Arda Turan
Arda Turan sevgilisi Aslıhan Doğan'a evlilik teklifi etti
Tarkan
Tarkan iddiaları doğruladı müjdeyi böyle verdi
İlgili Haberler
Times gazetesi

Times gazetesinden IŞİD hakkında bomba iddia

RTÜK

Adnan Oktar'ın kanalına verilen ceza belli oldu

Semra Eren Nijhar

Göç ve Gurbet üzerine yaptığı sohbetler çok yakında Avrupa'da

Fatih Portakal

Fatih Portakal CHP liderini eleştirdi

Son Dakika Haberleri
Beşiktaş Karabükspor

Beşiktaş Karabükspor lig maçı canlı yayın bilgileri

Gülse Birsel

Gülse Birsel büyük başarıya imza attı

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta maç programı

Arda Turan

Arda Turan sevgilisi Aslıhan Doğan'a evlilik teklifi etti

 Yazarlarımız
vatan oz

Suriye mi İngiltere mi güvenli

Londra’da 12 çocuk, genç, son bir ayda bıçaklanarak öldürüldü !  Sadece  geçen hafta Londra’da 3 çocuk öldü !  Londra değil sanki Texas. İngiltere ekonomisi çöktü mü ?  ingiliz devletinde ...

Devam