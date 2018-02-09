İrfan Değirmenci geri dönüyor işte yeni adresi
Geçtiğimiz aylarda Kanal D'de sabah haberlerini sunan ve daha sonra 16 Nisan referandumu için ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladığı gerekçesiyle görevine son verilen gazeteci İrfan Değirmenci artık BirGün gazetesinde çalışacak
Uzun zamandır ekranlarda görmediğimiz Değirmenci’nin BirGün gazetesinde çalışacağı belirtildi. Değirmenci’nin yeni dönemde yazılarıyla okuyucunun karşısına çıkacağı ifade edildi. Değirmenci'nin yeni işini duyuran isimse Gazeteci Barış İnce oldu. İnce Twitter hesabından paylaştığı mesajında İrfan Değirmenci'yi mentionlayarak, “Hoş geldin gazetemize” ifadelerine yer verdi.