Göç ve Gurbet üzerine yaptığı sohbetler çok yakında Avrupa'da

Sosyolog, yazar ve belgesel yapımcısı olan Semra Eren Nijhar'ın bu sefer tanınmış sanatçılarla Göç ve Gurbet üzerine yaptığı söyleşiler çok yakında gazeteniz Avrupa'da

Avrupa Ajansı (AVA) Londra-Göç ve Gurbet olgusunu araştıran Semra Eren Nijhar 'Gurbet'i ve 'Gurbet kavramını' herkesin çok yakindan tanıdığı sanatçılara sorarak, Türkiye'de halkın ve sanatçıların bu konuda neler düşündüklerine ışık tutmaya çalışıyor.

- Edip Akbayram

- Erol Evgin

- Hasan Cihat Örter

- İlyas Salman

- Tayfun Gültekin

- Timur Selçuk

Semra Eren Nijhar'ın bu sefer tanınmış sanatçılarla Göç ve Gurbet üzerine yaptığı söyleşiler çok yakında gazeteniz Avrupa'da...