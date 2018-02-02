02/02/2018 14:52


Göç ve Gurbet üzerine yaptığı sohbetler çok yakında Avrupa'da

Semra Eren Nijhar

Sosyolog, yazar ve belgesel yapımcısı olan Semra Eren Nijhar'ın bu sefer tanınmış sanatçılarla Göç ve Gurbet üzerine yaptığı söyleşiler çok yakında gazeteniz Avrupa'da

Avrupa Ajansı (AVA) Londra-Göç ve Gurbet olgusunu araştıran Semra Eren Nijhar 'Gurbet'i ve 'Gurbet kavramını' herkesin çok  yakindan tanıdığı sanatçılara sorarak, Türkiye'de halkın ve sanatçıların bu konuda neler düşündüklerine ışık tutmaya çalışıyor.  

 

- Edip Akbayram

- Erol Evgin

- Hasan Cihat Örter

- İlyas Salman

- Tayfun Gültekin

- Timur Selçuk

 

Semra Eren Nijhar'ın bu sefer tanınmış sanatçılarla Göç ve Gurbet üzerine yaptığı söyleşiler çok yakında gazeteniz Avrupa'da...  

 

 

 


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