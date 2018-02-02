02/02/2018 09:48


Fatih Portakal CHP liderini eleştirdi

Fatih Portakal

FOX TV’deki ana haber bülteninde CHP'de yapılacak olan Kurultay'ı ele alan Fatih Portakal, partide değişimin şart olduğunun altını çizdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bundan önceki kaybettiği seçimleri hatırlatan Portakal, “Siyasette iyi olmak yetmiyor. İddia ortaya koymak gerekiyor. Ana muhalefet sorunu olduğu için AK Parti’nin seçimlerden lider çıktığını görüyoruz. CHP’de artık değişim zamanı geldi inanın bana. Bir zamanlar Deniz Baykal o koltuktan gitmezdi şimdi Kemal Kılıçdaroğlu. O da ekibiyle oraya oturmuş. Bir şey yapabilen bir lider de değil açıkçası” ifadelerini kullandı.


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