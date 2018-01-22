New York Times gazetesinden ABD ile Türkiye hakkında bomba iddia

New York Times gazetesi, Türkiye ile ABD'nin Suriye'de çatışma ihtimalinin olduğunu yazdı

Gazetede çıkan analizde geçen ay itibariyle Suriye’de 2 bin ABD askerinin bulunduğu belirtilerek “Bu sayının artmayacağını ve misyonun daha da uzamayacağını kim söyleyebilir? ABD Askeri ebediyen orada kalabilir” denildi.

Önceden ABD’nin Suriye’de bulunmasındaki amacın IŞİD olduğunu ancak şimdi önceliğin İran’la mücadeleye döndüğü belirtilen analizde Türkiye’nin sınır ötesi harekatı da hatırlatılarak ile ilgili şu analiz yapıldı: “Gelişmeler, Amerikan askerlerinin NATO müttefiki Türkiye ile çatışması konusunda karanlık bir ihtimali ortaya çıkarıyor. Demokrat Senatör Tom Udall, Bay Satterfield’e ‘Bu durum sonu gelmeyen bir savaşa mı dönüşecek?’ diye sordu. Satterfield, klişelerle yanıt verdi. Amerikan halkı gerçek bir yanıtı hak ediyor.”