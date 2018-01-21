Türk savaş uçakları Afrin'de hedefleri vurdu

Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu güçleriyle beraber Afrin'deki terör örgütü PYD PKK'ya karşı kara harekatını başlattı. İşte tüm son 2 günde Afrin'de tüm yaşananlar

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştirdi.Kilis-Hatay hudut hattındaki bazı köylerden top sesleri duyuldu.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları hedefleri vurdu.ÖSO Afrin'de karadan kapsamlı operasyonlara başladı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK tarafından işgal edilen alanlara yönelik dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı.Hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Afrin bölgesinde, PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan harekat kapsamında çeşitli birliklerden Kilis'e tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı devam ediyor.

Kilis-İslahiye-Hatay hudut hattı istikametine yönlendirilen ve çoğunluğu tanklardan oluşan askeri araçlar, sınırda belirlenen bölgelere konuşlandırıldı. Tankların namluları ise Suriye'ye çevrildi.Bu arada askeri araçların geçtiği güzergahlarda yaşayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Askerler ise korna çalıp, el sallayarak karşılık verdi.

Adıyaman Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından da Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından otobüs ve askeri zırhlı araçlar, Afrin'e ulaştırılmak üzere üzere Kilis'e uğurlandı.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların ilerlediği güzergah üzerinde vatandaşlarca "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı.

Gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı

Öte yandan, Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı.

Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.