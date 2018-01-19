Restoranlar levhalarına neden Türk Restoranı veya Turkish Cuisine yazmaz

Türk Restoranları ve Türk Mutfağı. Türk Restoranları neden camlarına, kapılarına veya levhalarına, neden 'Türk Restoranı veya Turkish Cuisine yazmazlar. Restoranlarımıza dışardan bir göz atarsanız dikkatinizi çekecektir.

Avrupa Gazete-Londra-Türk Restoranları neden camlarına, kapılarına veya levhalarına, neden 'Türk Restoranı veya Turkish Cuisine yazmazlar. Restoranlarımıza dışardan bir göz atarsanız dikkatinizi çekecektir.Hintlisi, Fransızı, İtalyani, Çinlisi, mutfağın isminin ön planda olduğunu ve ülkesinin yazıldığını görürsünüz. Türk Restoranlarına bir bakın ( istisnalar var elbetteki) genelde bu böyle değildir.

İngiltere’de özellikle Londra’da dikkatimi çeken bir konu çok önemlidir. Londra’da Türk restuarantlarıyla gurur duyuyoruz. Ama Türk mutfağı olduğunu biz biliyoruz. İngilzler dükkanlara bakarak anlamıyorlar. Özellikle google arama yaptığınınzda Türk restaurantları diye karşınıza bir siri değüşük isimde restaurant çıkıyor. Halbuki Türk mutfağımız diğerlerinin çok önünde ve de en tanınmışı ve en lezzetlisidir. Bilinmelidir ki bu mesleğin iftiharıdır mutfağımız. (Ben Turizm Bakanlığı Eğitim araştırma dairesinde yöneticilk yaptım ve araştırmalarımızda bir tel kadayıfın bile 6-7 sayfa tarihçesi ve izahi olduğunu bilirim. Türk Mutfağı bir ‘Deniz'dir, ‘Derya'dır. Tam ulaşılamıyan bir hazine.. Bunun içine daldıkça mutfağımızın önemi daha iyi bilinir ve gururlanmamız gerektiğine inanırsınız. Böyle ufak gibi görünen bir detaydan yoksun olmakla bilinmiyorki Londra’da elimizdeki EN BÜYÜK KOZ ihmal ediliyor.

TURKISH Cuisine

Bence sadece Restoran diye yazmak, kapı numarası yazmakla aynıdır. Önce mutfak ve cuisine gelmelidir. Yeni Bir Restoran açın aşçınız iyi değilse iş yapamazsınız, hatta iflas edersiniz. Bu meslekte önce mutfak önce aşçı gelir, bu kadar basit. Restaurantlarınızın tablelalarına TURKISH Cuisine- Türk Mutfağı diye yazın. Restoran açacaklar bana sorduklarinda hiçbirşey tavsiye etmeden hemen ‘kendin aşçıysan tamam değilsen hemen git bir aşçı şef ile ortak ol enazından’ derim kendilerine…

TÜRK Restoranı

Seneler önce Hawaii Üniversitesinde öğretim görevlisi Amerikalı bir arkadaşımın arabası ile HONOLULU'da dolaşıyoruz, giderken bir yerde birdenbire trafik tıkandı, durdu, cok merak ettik ve arkadaşım arabadan indi gitti baktıki meğer Hawaii'de Honolulu'da o saatlerde ilk Türk Restoranı'nı açılmış, bu kalabalık bu izdiham onun icinmiş. Restoran müşteri hucumuna uğramış. Elbetteki bunun nedeni restoranın bir TÜRK Restoranı oluşu (Hawaii’de bir ilk). Sadece restoran diye duyurulsaydı veya TÜRK restoranı yazılmasa idi, böyle bir hücum elbette olmayacaktı. Sonradan öğrendik ki restoranı açan Hawaii Üniversitesinde okuyan bir bir Türk öğrenci. Aşçı şef bile değil. Ablası ile açmışlar restoranı. Eminim şimdi Hawaii’de TÜRK restoranları çoğalmıştır.Hawaii' adaları mümbit değildir, fazla birşey yetişmez, tütün ürünler, hammaddeler, Anavatan (Mainland) dedikleri Amerika’dan gelir, pahalıdır. Bu nedenle kendi mutfaklari zayıftır, nerede ise kendilerine has mutfakları yok denecek derecededir. Kendilerine bir mutfak yaratma gayretindedirler Başta Otelcilik okulları ile.

Türk Döneri

Bende gittim ve ziyaret ettim Hawaii’de Otelcilik Okulunu boyle olduğunu biliyorum. Gittiğimde bana 'Türk Döneri' ni sordular okulda. Ben aşçı değilim ama mesleğim olduğu icin tedbirli idim dönerin yapılışını ingilizce olarak hazırlamış ve yazmış cebime koymuştum. Dönerin yapılışınıda Londra’daki o zaman ki EFES 1 restoran aşçıbaşı ve co-owner'i yakın dostum rahmetli İbrahim ustadan almıştım.

TAVSİYE:

İngiltere’deki restoranlarımızın TURKISH CUISINE adında birleşmeleri gerekir. Indian, İtalyan, Chineese vbg restoranlar mutfaklarını öne çıkarıyorlar ve de yazıyorlar, bildiriyorlar reklamını da yapıyorlar bir nevi. Restoran ismi bilinçli olmalı müşteriyi önceden bilinçlendirmeli, müşteri cekmedede faydalı olmalı. Türk Restoranlarımızda restoranının bir yerinde carpıcı bir şekilde bunu yazmalı bildirmeli SÜS gibi bir köşeye oturtmalı.

Yunus Aslan

Consultant

Hotel & Catering

Geçen haftanın özeti:

“Uzay üssü mutfakları için Astronat Aşçı”

Küçük Lokantaların mutfaklarında, bazen işletme sahibi esas işleri üzerine alir. Örneğin aşçılık yapar, hanımı da salonu yönetirdi. Ailenin her ferdi kendisine uygun bir işte çalışırdı. Küçük kurumlarda bu yıllarca sürmüştür. Organizasyonlari en iyi değerlendiren lokanta şirketleri olmuştur. ilk sirket 1891 de Chicago'da kuruldu. Birkaç yılda bu şirketin 125 kafeteryası oldu. Bu durum üstün bir organizasyon sonucu oldu. Bilindiği gibi zamanımızda uzay üssü mutfakları için “Astronat Aşçı” yetiştirilmesi konuşuluyor.”