11/01/2018 16:06


KUZEY KIBRIS MARKASI HOLLANDA DA TANITILIYOR

Kuzey Kibris Hollanda Utrecht Vakantiebeurs Utrecht Turizm

Kuzey Kıbrıs, Hollanda’nın Utrecht kentinde bu yıl 48’inci kez düzenlenen 2018 Uluslararası Vakantiebeurs Utrecht Turizm Ve Rekreasyon Fuarında temsil ediliyor.

Kuzey Kıbrıs, Hollanda’nın Utrecht kentinde bu yıl 48’inci kez düzenlenen 2018 Uluslararası Vakantiebeurs Utrecht Turizm Ve Rekreasyon Fuarında temsil ediliyor.Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yoğun ilgi ve destek verdiği yurtdışı çalışmalar kapsamında önde gelen turizm pazarlarından Hollanda ile turizm ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyan fuara KITSAB ve KITOB, Bağlıköy EKO Turizm Gönüllüleri Derneği ve bir çok sektör temsilcisi katılıyor. 09-14 Ocak tarihleri arasında gerçeklesen fuar süresince standımızı ziyaret eden ziyaretçilere Kuzey Kıbrıs hakkında tanıtıcı bilgiler verilecek. Kuzey Kıbrıs’ın tanıtıcı reklam filmleri yayınlanarak ziyaretçilerin Kuzey Kıbrıs’a olan ilgilerinin artması sağlanacak.Standımızda ayrıca  Felemenkçe ve İngilizce genel bilgi broşürleri, haritalar, Bisiklet yolları, Dağ yürüyüşü yolları, başta olmak üzere bir çok broşür   bulunuyor.

 

 

 

Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar neticesinde Hollanda pazarında gözle görülür bir artış  yaşanmıştı.Yakalanan ivmenin devamlılığı için çalışmalarını sürdüren Turizm Bakanlığı yurt dışı tanıtımlarının aksamadan devam etmesi ve daha başarılı sonuçlara ulaşılabilmesi için  ülkemizin tanıtım ve pazarlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Standımızda Felemenkçe ve İngilizce genel bilgi broşürleri, haritalar, Bisiklet yolları, Dağ yürüyüşü yolları, başta olmak üzere bir çok broşür bulunuyor.Geçtiğimiz yıl 117 bin kişinin ziyaret ettiği, fuarda standımızı ziyaret edecek olan konuklarımıza Kuzey Kıbrıs lezzetleri ikram ediliyor.

 

Konu ile ilgili açıklama yapan Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu ülkenin şok bir secim süreci yaşadığını ve bunun devletin tüm mekanizmalarını etkilediğini ifade etti.

 

 

Ataoğlu, alınan secim tarihinin uluslararası fuar sezonuna denk geldiğini de sözlerine ekledi. Ülkemize turist gelmesi açısından son derece büyük bir öneme sahip olan uluslararası fuarlara katılımlarda aksaklık yaşanmaması için büyük bir hassasiyet gösterdiğinin altını çizen Ataoğlu, “yaşanan secim süreci baskısı sorumluluklarımızı yerine getirmede bize sıkıntı yaşatmamıştır” diyerek yılın ilk fuarında ülkemizin başarılı bir şekilde temsil edileceğini söyledi.

 

 


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