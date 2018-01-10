10/01/2018 07:33


10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıkmıştır

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak 1961 yılında ilk kez Gazetecilerin hakları güvence altına alınmıştır. 212 sayılı kanun ile 10 Ocak, gazetecilerin kutlama günü olmuştur

1961-1971 arasında “Çalışan gazeteciler bayramı” adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, ” 10 Ocak Çalışan gazeteciler günü” olarak değiştirilmiştir.

4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan “212 sayılı kanun” adlı düzenlemenin Resmi gazetede yayınlanışı nedeniyle 10 Ocak günü kutlama günü olmuştur.

Söz konusu düzenleme, iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyordu.

Bu yasa ile kendilerine yüklenen sorumlulukları kabul etmek istemeyen 9 gazete patronu (Akşam, Cumhuriyet, Dünya, Hürriyet, Milliyet, Tercüman, Vatan, Yeni İstanbul ve Yeni Sabah) 212 sayılı yasanın ve Basın İlan Kurumu'nun oluşmasına ilişkin 195 sayılı yasanın mesleki sakıncalar doğuracağını iddia eden bir ortak bildiriye imza atarak gazetelerini 3 gün kapadıklarını duyurmuşlardır. “Dokuz patron olayı” olarak basın tarihine geçen bu gelişme üzerine gazeteciler, boykot boyunca “Basın” adlı bir gazete yayımlamaya karar vermişlerdir.

Basın gazetesi 11 Ocak günü yayına başladı ve üç günlük boykot sırasında düzenli olarak yayını sürdürdü. Çalışan Gazeteciler Günü, bu olayın bir sonucu olarak ortaya çıktı. 10 Ocak, “Çalışan Gazeteciler Bayramı” olarak kutlanmaya başladı ve 1971'de “Çalışan Gazeteciler Günü” halini aldı.


Münir Özkul
Münir Özkul'un kızından o haberlere sert yanıt
deprem haberleri
Flaş Honduras 7,6 şiddetindeki depremle sarsıldı
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nasıl ortaya çıkmıştır
altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu 10 Ocak altın fiyatları
Alman basını
Alman basını özetleri 10 Ocak 2018
İlgili Haberler
Turgut Usul

TRT eski spikeri FETÖ'den tutuklandı

Ertuğrul Özkök

Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün ayağı kırıldı

Ahmet Şık

Mahkeme başkanı ile Ahmet Şık tartışınca duruşmaya ara verildi

Fatih Portakal

Fatih Portakal'ı ölümle tehdit eden kişi ile ilgili flaş gelişme

Son Dakika Haberleri
Münir Özkul

Münir Özkul'un kızından o haberlere sert yanıt

deprem haberleri

Flaş Honduras 7,6 şiddetindeki depremle sarsıldı

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 10 Ocak altın fiyatları

Alman basını

Alman basını özetleri 10 Ocak 2018

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Terasta Sauna

Merhabalar, artık sanırım yavaş yavaş tatil, Noel ve yeni yıl modundan çıktık, çoğumuz normal iş ve okul hayatımıza döndük bile.  Yeni yılın bu ikinci haftasında bakalım ...

Devam