Gazeteci Ertuğrul Özkök'ün ayağı kırıldı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün ayağının kırıldığının haberini eşi Tansu Özkök sosyal medya hesabından verdi

Özkök paylaşımına yeni yıl mesajını da ekleyerek, “Kocam cuma günü ayağını kırdı, çok ciddi bir ayak bileği kırığı. Cumartesi sabahı ciddi bir ameliyat geçirdi. Bugün akşam ev. Kalmam abi hastanede tutturması ile her şey çok komikti. Salı günü sizlere detayı yazısında kendi anlatacak. Yeniden yeniden herkese MUTLU YILLAAARRRR 2018 daha özgür, sağlık, huzur dolu olsun. Ev ve hastane hallerimiz” ifadelerini paylaştı.