Fatih Portakal'ı ölümle tehdit eden kişi ile ilgili flaş gelişme

Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden tehdit edilmişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler başlattıkları sanal takip sonucu ölümle tehdit eden kişinin 22 yaşındaki Y.M. olduğunu tespit etti. Şüphelinin Pendik'te bulunan evine yapılan baskında şüpheli gözaltına alındı. Zeytinburnu ilçe emniyet müdürlüğünde ifadesi alınan şüphelinin bir anlık kızkınlıkla mesajı attığını, amacının korkutmak olduğunu söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Portakal son gelişmeyi de Twitter adresinden duyurdu:

"Bilinmesi gerekir, diye düşündüm: Tehditte bulunan kişi bulundu. 21 yaşında bir genç. Neden attın bu mesajı sorusuna, “gaza geldim,” diyerek cevap vermiş. Gaza kendi mi geldi, yoksa getirildi mi bilmiyorum. Görevlerini yapan devletin memurlarına teşekkürler."