'Ayla' Berlin'deki izleyicilerle buluştu

Kore Savaşı'nda yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin yaşadıklarını anlatan Ayla filminin Berlin galası yapıldı

Cineplex Neukölln sinemasında düzenlenen galaya katılan oyuncular İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım ve Ali Atay, film gösteriminin ardından sahneye çıkarak Berlin'de seyircilerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Oscar'a gidemedik ama Berlin'e geldik"

"Ayla" filminde Astsubay Süleyman Dilbirliği karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu, iki hafta önce vefat eden Süleyman Dilbirliği ve eşine rahmet dileyerek, "Oscar'a gidemedik ama Berlin'e geldik. O işlerde biraz siyaset dönüyor." dedi.

Üsteğmen Mesut rolündeki Murat Yıldırım da bu eserin aslında Süleyman Dilbirliği için yapılmış bir film olduğuna dikkati çekerek, "Süleyman Amca sanki filmi beklemiş gibiydi. Bu film onun için çok önemli ve değerliydi. Aslında bu film Süleyman Amca'ya yapılmış bir filmdi." diye konuştu.

"Ayla' filmini çekerken Oscar'ı düşünmedik"

Yıldırım, filmin Oscar'a aday gösterilmemesinin hatırlatılması üzerine bu konuya da değindi.

"Ayla" filmini çekerken Oscar'ı düşünmediklerini, bu fikrin sonradan oluştuğunu anlatan Yıldırım, "Bu film gidebilir miydi, evet gidebilirdi ancak bizi aşan bir durum. Oralarda lobiler dönüyor." ifadelerini kullandı.

Dilbirliği'nin silah arkadaşı Ali'yi canlandıran Ali Atay ise bu filmle Astsubay Dilbirliği'nin iyiliğini ortaya çıkardıklarını kaydetti. Senaryosu Yiğit Güralp'e ait olan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan film, Kore Savaşı sırasında bulduğu 5 yaşındaki kimsesiz bir kızın bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile "Ayla" adı verilen bu çocuğun hikayesini konu alıyor.