Sunucu Fatih Portakal'ı ölümle tehdit ettiler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya hesabından aldığı ölüm tehdidi içerikli mesajı paylaştı

Ünlü sunucu Portakal, aldığı WhatsApp üzerinden aldığı ölüm tehdidinin görüntüsünü Twitter'dan paylaştı. Portakal şu ifadeleri kullandı: Ülkede politikacıların oluşturduğu berbat siyasi iklimin sonucudur bu: cümleleri yazabilme cesaretini gösteren bu kişi nasıl böyle gözü dönmüş hale geldi? Siyasiler eseriniz karşınızda duruyor, yüzleşiniz. Hukuki yollara başvurduk yine, ötekiler gibi.