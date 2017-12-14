İvana Sert'in oynadığı Antep Fıstığı çekimleri Gaziantep’te başladı

Zeugma Yapım tarafından yapımı gerçekleşecek olan aile komedisi türündeki filmin senaryosu Orhan Uslu’ya ait yönetmen koltuğunda ise Komedi filmlerinin başarılı ismi Oğuz Yalçın oturuyor.

Haber: Alpaslan Düven-Antep Fıstığı Filmi Çekimleri Başladı, İvana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt’un başrollerini paylaştığı yeni sinema filmi “Antep Fıstığı” çekimleri Gaziantep’te başladı. Zeugma Yapım tarafından yapımı gerçekleşecek olan aile komedisi türündeki filmin senaryosu Orhan Uslu’ya ait yönetmen koltuğunda ise Komedi filmlerinin başarılı ismi Oğuz Yalçın oturuyor.

Bu film ile İvana Gaziantep Kültürünü Tanıtacak

İvana Sert beyazperde de bu kez bambaşka bir karakter ile karşımızda olacak. Almanya’da doğup büyümüş ve dedesinden kalan mirası almak için Gaziantep’e gelen Simge karakteri ile kamera karşısına geçen İvana Sert’in şehirde başına gelen komik olayların anlatıldığı, kültür çatışmalarından kaynaklanan sorunların mizahi bir dille aktarıldığı film ile Gaziantep’in kültürel açıdan hem Türkiye’ye hem dünyaya tanıtılması hedefleniyor. Bunun için kolları sıvadığını söyleyen genç yapımcı Meral Ay “Şimdiye kadar Gaziantep hep dışarıdan gelen yapımlara ev sahipliği yaptı. Kendi kendimizi ifade ettiğimiz ilk film olacağız. Çok umutluyuz” dedi.

FİLMİ GAZİANTEPLİLERE HEDİYE EDİYORUZ

Film hakkında bilgi veren Zeugma Yapım Yönetim Kurulu Başkanı Meral Ay, “Ben yerel medyanın çok önemli olduğunu hissediyorum. Yerel medya isteyince neleri başarabileceğini bugün bir kez daha kanıtlamış olduk. Öncelikle bu filmi Gazianteplilere hediye ediyoruz ve Gaziantep kültürünü tarihini tüm zenginliklerini tüm güzelliklerini sadece Gaziantep'liler değil tüm Türkiye tüm Dünya'daki vatandaşlarımız özellikle hemşerilerimiz anlasınlar bilsinler yaşasınlar istiyoruz. Bu filmimizde aileye dokunacağız. İlk kez bir yerel yapım şirketi Anadolu’ya örnek olacak bir proje gerçekleştiriyor. Gerçekten heyecan verici inanılmaz bir olay. Çok duyguluyum, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çeled Uşaglar Tiyatro Okulu Genel Sanat Yönetmeni Orhan Uslu bu güzel, bu özel senaryosuyla tüm dünyaya, Gaziantep’I ve evlerimizin kapılarını açacağız. Tarihimizin, kültürümüzün, gastronomimizin ve tüm değerlerimizin kapısını açacağız” dedi.

ANADOLU’YA ROL MODEL OLACAK

Çok güzel bir filmin ortaya çıkacağını söyleyen Ay, “Sürprizlerle dolu bir film olacak. Filminin adı ‘Antep Fıstığı’ ise ona yakışan bir fıstık olması gerekiyordu o da sevgili İvana Sert’ti. Öncelikle bu projeyi, bu senaryoyu kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. İvana'ya herkes çok şaşırdı. ‘Gaziantep ne alaka?’ gibi düşünce içerisine girdiler ama filmi izlediğinizde sizlerde çok şaşıracaksınız. Filmde çok değerli isimler var. Bu filmi sizler destekleyince inanıyorum ki Anadolu’ya rol model olacak bir film olacak. Bundan sonra Anadolu’daki tüm değerleri ortaya çıkaracak yeni projelerin başlamasına vesile olacak ama yine söylüyorum bu proje yaşayacaksa, bu proje değerlenecese sizlerin desteğiyle daha da değerlenecek, daha da kıymetlenecek. Sizlerin tanıtımıyla Gaziantep'teki bu zenginliği daha da tüm dünyaya tanıtmış olacağız.'' dedi. Ay, Gaziantep’in ilk kez bir sinema filminin çekildiğini ve filmin Gaziantep’e ‘Gazilik’ unvanının veriliş tarihi olan 8 Şubat’ta vizyona gireceğinin müjdesini verdi.

BU FİLM GAZİANTEP’İN DEĞERLERİNİ ANLATACAK

Filmin yönetmeni Oğuz Yalçın, “Gaziantep'te birçok dizi, film çekildi. Sanırım sinema filmleri de çekilmiştir ama bunlarda Gaziantep hep bir dekor olarak kullanıldı. Gaziantep'in görüntüleri, tarihi yerleri, mekanları gerçekten dekor olma özelliği açısından çok değerli ama Gaziantep'in çok daha değerleri var. Özellikle Gaziantep'in insanları çok değerli. O açıdan bir şehri en iyi tanıtacak, değerlerini, güzelliklerini en iyi tanıtacak olan o şehrin insanlarıdır. O şehrin insanları da fikir babası Orhan Uslu ve bu fikre sahip çıkan yapımcı Meral Ay ikisini de çok iyi tanıyorsunuz. Gaziantepliler olarak bundan sonra da İnşallah bütün Türkiye'de tanıyacak. Ben hem Gaziantep'e hem bu projeye gönül verdim. Bu proje popüler anlamda Gaziantep'in öne çıkarılmasını, hatırlatılmasını sağlayacak ama aslında Gaziantep'in değerleri anlatmakla bitmez. O yüzden ben bugün biraz dolaşırken şehri bir karar aldım. Ben Gaziantep'e sık sık geleceğim. Gaziantep’in değerleri ilgili belgesel çekmeyi düşünüyorum. İlk sırada ‘Kutnu Kumaşı’ ve ‘Antep İşi’ olacak. Bizim bu Gaziantep sevdamız yeni başlıyor ve herhalde devam edecek bu gidişle. Bu gönül işine katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

FİLMDE BAMBAŞKA BİR İVANA İZLİYECEKSİNİZ

Filmin başrol oyuncusu İvana Sert ise, “Filmin yapımcısı Meral Ay ve ekibimle toplantı yaptık. Gaziantep'te bana bir rol teklif ettiler. Bende önce kendi kendime dedim ‘Gaziantep'e gidersem eğer çok kilo alırım. İvana sen bu rolü kabul etme’ çünkü mutfağından dolayı müthiş zengin bir şehir. Daha sonra filmin yapımcısı Meral Ay Gaziantep'i bana biraz daha net anlatınca projeyi kabul ettim. Gaziantep’in ne kadar zengin, buradaki en eski şehir, kültürünün ne kadar zengin olduğunu; kutnu kumaşından tutun müze ve tarihlerinden hakikaten bu filmde parça olmak istedim. Zaten filmin senaryosunu sonra okudum. Bu filmde bambaşka bir İvana izleyeceksiniz. Çok daha farklı, daha sade İvana Sert olacak ve bunun beni bir adım daha ileriye götüreceğini düşünüyorum. Ekibimiz muhteşem. Benden beklenen performansı gerçekleştirmek içinelimden geleni yapacağım. Ben her işi zaten kabul etmiyorum ancak Meral Ay’ın sıcaklığı ve samimiyeti beni çok etkiledi. Çok güzel bir iş yaptık ve yapıyoruz hala bitmedi. Gaziantep için çok güzel olacağını düşünüyorum. Türkiye'de Gaziantep'i biraz daha tanıtmak amacıyla bu film bir adım daha öne geçirecek. Filmi çekerken biz bol bol kahkaha atıyoruz inşallah sizde izlerken kahkaha atarsınız çünkü bizde durmadan gülüyoruz” dedi.

HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN KABUL ETTİM

Filmin oyuncularından İlker Kurt, "Benim söyleyecek birşeyim yok hocam zaten benim için çok önemli bazı ulusal kanallarda birlikte çalıştık keyifli işler yaptık acı, tatlı günlerimiz oldu kader bizi bu projede tekrar bir araya getirdi böyle birşey için geldiğinde ve benim senaryoyu gördüğümde bide hocamdan dinlediğimde hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Çok güzel, çok sıcak bir romantik komedi filmi geliyor. Hem Gaziantep hem Türkiye hem de dünya hazır olsun" dedi.

BU FİLMDEN SONRA GAZİANTEP DAHA DA DİKKAT ÇEKECEKTİR

Filmin senaryosunu yazan Orhan Uslu senaryoya sahip çıkan ve bu filmin yapımcılığını üstlenen Meral Ay’a teşekkür ederek film hakkında şu bilgilere yer verdi; “Filmimizde komedi var. Neden var çünkü insanlar gülmeyi çok seviyorlar. Özellikle Türk toplumu gülmeyi çok seviyor. Gülmeye ihtiyacımız var diye senaryoyu komedi ağırlıklı yazdım. Bunun içerisini de kültürü aşıladık ve ortaya güzel bir şey çıktı. Ulusalda hiçbir kimsenin alışık olmadığı bir komedi filmi ortaya çıkacağını tahmin ediyorum. Belki bundan sonra artık İstanbul’un değişik bir sektöre yöneleceğini düşünüyorum çünkü Gaziantep dikkat çekecektir bu filmden sonra insanlar artık bu şehri tanımaya başlıyacaktır. Bu şehrin kültürüne beyaz perdeye veya televizyona taşımaya çalışacaklardır bu bizim için ve Gaziantep için bir ilk oldu inşallahta son olmaz devamı gelir diyorum geldiğiniz ve bize destek verdiğiniz içinde hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi ben uzun zaman da beri bu proje çalışıyordum zaten yaklaşık 4 yıldan beri dedim ki bu şehrin sinemeya ihtiyacı var. Biz tiyatro yapıyoruz. Tiyatro ekibiyiz. Turnellere gidiyoruz ama hani şehirde de biraz önce bahsetti hocam diziler fillimler çekildi ama Gaziantep'i set olarak kullandılar, bizim kültürümüz yanlış tanıttılar ve bizi ulusala yanlış lans ettiler. Ulusalda Gaziantep ile ilgili dizi izlerken içim sızlıyordu. O şiveyi görünce bize ait olmayan kültürleri gösterilince hangimizin içi sızlamıyordu ki. Bir gün bana dizi teklifi ile geldiler. Beni dizide oynatmak istediklerini söylediler. Senaryoya baktığımda o zaman dizi vizyona girmemişti. Senaryoda aşiretlik öne çıkmıştı. Bu filmde aşiret kız kaçırıyor gibi değişik bize ait olmayan bir kültürü anlatıyordu. Kabul etmedim. Bu şehirde film çekeceksen şehirin kültürünü iyi tanımalıydılar oysa. Maalesef bizi anlatmayan o dizi nitekim Gaziantep’te 3 sezon çekildi yayınlandı çatır çatır şehirden reklam aldılar, para kazandılar çekti gittiler. Olan bizim yozlaşan kültürümüze oldu. Bizde dedik ki bu şehrin bir sinema filmine ihtiyacı var. Hatta ben ilk televizyon dizisi olarak düşündüm 50 bölümde diziyi yaptım ancak kısmette ilk sinema filmi varmış. Biz yıllarca arkadaşlarımızla birlikte kültürümüze yapmış olduğumuz hizmeti biraz ulusala taşımamız gerektiğini düşünüyordum. Biz bu kültürü biliyoruz ama ulusal yanlış biliyor. Dışarıya çıktığımız zaman Gaziantep’in imajı yanlış biliniyor. Yani sürekli yemek, baklava, fıstıkla tanınmamalıyız. Bu şehrin Ivana Sert'in bahsettiği gibi tarihini, komşuluk ilişkilerini, esnaf ahlakını, gelenek göreneklerini, yansıtmamız lazım. Gaziantep denildiği zaman akla ilk gelen patlıcan kebabı veya baklava olmasın. Kültür olsun, tarih olsun. Dünyanın şu anda yaşanılan en eski kenti imajı olsun. O yüzden buna ihtiyaç olduğunu düşündük ve bir yola çıktık" dedi.

Filmde rol alan diğer oyuncular arasında

Ali Sezer Çevik

Şeyma Kozlu

Selma Üstüner Tagal

Selma Güngör

Sefa Zengin gibi isimler de yer alıyor.

Gaziantep’in kültürel ve şehir zenginliklerinin görsel olarak büyük bir lezzet kattığı filmin çekimleri yaklaşık 3 hafta sürecek.