Rum basını özetleri, Stavros Malas Jeremy Corbyn ile görüştü

Haravgi gazetesine göre, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Malas ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Ada’nın bölünmeyecek kadar çok küçük olduğunu, yeniden birleşmesi gerektiğini, bunun, müzakerelerin yeniden başlaması anlamına geldiğini ifade etti.

Rum basını özetleri. ANASTASİADİS BRÜKSEL’E GİDİYOR. CİPRAS’TAN ERDOĞAN’IN ATİNA ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ ALACAK. Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Avrupa zirvesi için bugün Brüksel’e gidecek.Anastasiadis’in, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina temasları hakkında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’tan ayrıntılı bilgi alması bekleniyor.Politis gazetesine göre, Anastasiadis, pazartesi akşamı Çipras ile bir de telefon görüşmesi yaptı.

KASULİDİS: “TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ ÇIKMAZDA OLMAYA DEVAM EDİYOR”

Lefkoşa, 13 Aralık 17 (T.A.K): Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türkiye’nin AB üyeliğinin çıkmazda olmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Avrupa Genel İşler Konseyi çerçevesinde dün Brüksel’de gerçekleştirilen AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yer aldığı çalışma yemeğinde yaptığı açıklamalara yer verdi.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, AB üyelik süreci çıkmazda olan Türkiye’nin AB’ye üye tüm ülkelerle işbirliği yapması ve tanıması gerektiğini ifade etti.

Kasulidis açıklamasında ayrıca Türkiye’nin, her aday ülke gibi, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini de savundu.

(FK/FEZ)

) MISIR SAVUNMA BAKANI GÜNEY’DE TEMASLARDA BULUNDU

ARAMA-KURTARMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ MEMORANDUMU İMZALANDI

GÜNEY KIBRIS-YUNANİSTAN-MISIR SAVUNMA BAKANLARI ÜÇLÜ GÖRÜŞME YAPACAK

Lefkoşa, 13 Kasım 17 (T.A.K): Mısır Savunma Bakanı Sedki Sobhy’nin Güney Kıbrıs’a resmi ziyarette bulunduğu bildirildi.

Alithia gazetesi Sobhy’nin dün temasları çerçevesinde Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis ile görüştüğünü yazdı.

Habere göre görüşmede iki bakan, Güney Kıbrıs ile Mısır arasında havacılık alanında arama kurtarma alanında işbirliği memorandumuna imza attı.

Fokaidis görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ortak tehditleri göğüsleme amacıyla daha fazla ortak eğitim, tatbikat ve ortak programlar yapılmasıyla Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki işbirliğini 2018 yılı içerisinde güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Fokaidis, Mısır’ın sadece Ortadoğu’da değil, Arap dünyası ve Afrika’da da istikrar için anahtar bir ülke olduğunu söyledi.

Sobhy ise, Güney Kıbrıs ile Mısır Savunma Bakanlıkları arasındaki işbirliği, koordinasyon ve istişarelerin sürmesini arzu ettiklerini belirtti.

Görüşmelerinde, birçok kriz, gerginlik noktaları, silahlı çatışma, kışkırtmalar, Mısır’ın güvenliğine karşı tehditler ve bölgesel-uluslararası düzeydeki etkileri dikkate alarak Ortadoğu’daki stratejik güvenlik durumu üzerinde durduklarını söyleyen Sobhy, arama kurtarma anlaşması imzalanmasına ilişkin memnuniyetini dile getirerek, başta ortak tatbikatlar, askeri eğitimler ve uzman değişimi konularında olmak üzere birçok alanda askeri işbirliklerini güçlendirme konusunda anlaştıklarını belirtti.

Sobhy, görüşme sırasında ortak tehditler, bunları göğüslemesine yönelik işbirliği yapılmasının yolları, terör, yasadışı mülteciler ve Güney Kıbrıs ile Mısır’ın Doğu Akdeniz bölgesindeki çıkarlarını koruma gibi konuları ele aldıklarını ifade etti.

ANASTASİADİS VE ŞİLLURİS’LE DE GÖRÜŞTÜ

Gazeteye göre Sobhy dün Başkan Nikos Anastasiadis ve Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’le de görüştü.

YARIN ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Haberde, yarın Lefkoşa’da Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları arasında ilk üçlü görüşmenin yapılacağı da kaydedildi.

(HC/GUR)

) BANKA MEMURLARINDAN PROTESTO

Lefkoşa, 13 Aralık 17 (T.A.K): Güney Kıbrıs’ta çalışan banka memurlarının, dün İhtiyat Fonu’nun tıraşlanmasına ilişkin hükümetin vermiş olduğu taahhütlerin yerine getirilmemesini protesto etmek amacıyla Rum Başkanlık binasına yürüdükleri belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, 6 bin kadar banka memurunun, protesto yürüyüşüne katıldığını ve hükümeti kınadığını yazdılar.

(FK/ŞEB)

) MALAS İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ BAŞKANI JEREMY CORBYN İLE GÖRÜŞTÜ

Lefkoşa, 13 Aralık 17 (T.A.K): Rum Başkanlık adayı olan Stavros Malas’ın, İngiltere Parlamentosu’nda İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile bir araya geldiği belirtildi.

Haravgi gazetesine göre, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Malas ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında, Ada’nın bölünmeyecek kadar çok küçük olduğunu, yeniden birleşmesi gerektiğini, bunun, müzakerelerin yeniden başlaması anlamına geldiğini ifade etti.

Corbyn, çeşitli görevleri çerçevesinde Londra’da yaşayan Kıbrıslılarla işbirliğinde bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

(FK/ŞEB)

) AİHM’İN TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU HAKKINDAKİ KARARI RUM BASININDA

Lefkoşa, 13 Aralık 17 (T.A.K): Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Andrianis Yoannu adlı Kıbrıslı Rum’un, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) prosedürlerinin “uzun ve etkisiz olduğu” şikayetini kabul etmesi ve manevi tazminat kararı vermesi Rum basınında yankı buldu.

Fileleftheros gazetesi haberi “İşgal Bölgelerinin ‘Komisyonu’ Etkisiz Bulundu… AİHM’den Koma Tu Ialou (Kumyalı) Göçmeni Kıbrıslı Rum’un Başvurusuna Yeni Dönüm Noktası Karar” başlıklarıyla verdi.

AİHM’in, Yoannu davasında KKTC’de malları olan Kıbrıslı Rumların talepleri konusunda dönüm noktası niteliğinde bir karar verdiği değerlendirmesinde bulunan gazete, Yoannu’nun TMK’nın prosedürlerinin uzun ve etkisiz olduğu şikayetiyle AİHM’e başvurduğunu belirterek, AİHM’in Yoannu’yu haklı bularak 7 bin Euro manevi tazminat ödenmesine hükmettiğini yazdı.

Gazete, Türk tarafının, iç yargı imkanlarının tüketilmediğine dair itirazını reddettiğini de kaydetti.

Haberinde, davanın ayrıntılarına geniş bir şekilde yer veren gazete, başvuru sahibi Yoannu’nun avukatı Ahilleas Dimitriadis’in açıklamalarını da aktardı.

Gazeteye göre, Dimitriadis, kararı “büyük bir başarı” olarak nitelendirdi.

Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla verdi:

Politis: “Etkili Değildi… AİHM Kıbrıs Türk Komitesi’nin Prosedürlerini Sorunlu Olduğuna Hükmetti”; Alithia: “AİHM’İN Yoannu Kararı… Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Bir Davada Etkisiz Olduğuna Hükmedildi”; Haravgi: “İşgal Bölgelerindeki Komisyon Etkisiz… Takip Edecek Davalar İçin De Olumlu Emsal Olarak Kaydediliyor”.

(HC/FEZ)

) AEL-APOEL ARASINDAKİ MAÇ SONRASINDA YAŞANAN OLAYLAR

Lefkoşa, 13 Aralık 17 (T.A.K): Rum basını, AEL ile APOEL futbol takımları arasında geçtiğimiz Pazartesi akşamı, Limasol’daki “Çirio” stadyumunda oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylara geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi “Derbiyi Holiganlar Kazandı” başlıklı haberinde, AEL ile APOEL arasında oynan karşılaşma sonrasında yaşanan ve “yakışıksız” olarak nitelendirilen olaylar sonucunda 2 kişinin yaralandığını ve binlerce Euro’luk maddi hasarın meydana geldiğini yazdı.

Korkulan olayların, alınan tedbirlere karşın önlenemediğini yazan gazete bunun aksine, yaşanan olayların, futbolun ilgili birimlerinden hiçbirinin ve polisin, bu suçları nihai olarak sonlandıramadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Habere göre yaşanan olaylar neticesinde, stadyumda da maddi hasar meydana geldi.

AKEL konu hakkında yaptığı açıklamada, yaşanan bu olaylara ilişkin sorumluluğu Rum Adalet Bakanı İoanas Nikolau’ya yükledi.

DİSİ, EDEK ve Rum Vatandaşlar İttifakı da birer açıklama yaparak olayları kınadı.

Politis gazetesi ilgili haberi “Çirio: Holiganın Sevinci” şeklinde verirken Alithia gazetesi ise “Çirio’da Utanç Görüntüleri” başlığını kullandı.

(FK/ŞEB)

) LİLLİKAS’A FACEBOOK ARACILIĞIYLA “CENAZE” ŞAKASI

Lefkoşa, 13 Aralık 17 (T.A.K): Rum Vatandaşlar İttifakı ve Rum Başkanlık adayı Yorgos Lillikas’a, sosyal paylaşım sitesi facebook aracılığıyla şaka yapıldığı ve Lillikas için “photoshop” kullanılarak cenaze töreni ilanı hazırlandığı belirtildi.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Vatandaşlık İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas’a isimsiz bir facebook sayfasında yapılan fotoğraflı cenaze töreni şakası haberine yer verdi.

Habere göre, Lillikas’ın kurmaylığı, yapılan bu şaka neticesinde Bilişim Suçlarına Karşı Mücadele Birimi’ne resmi şikayette bulundu.

Althia gazetesi, ilgili habere atıfta bulunarak, seçim kampanyası çerçevesinde “buna da tanık olduk” şeklinde yorumda bulundu.

(FK/FEZ)

) PASAPORT-KİMLİKLER KONUSUNDA ÇETE İDDİASI

Lefkoşa, 13 Aralık 17 (T.A.K): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’in, Kıbrıslı Türklerin karma evliliklerden doğan çocuklarına "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaport ve kimlik çıkarılması konusunda Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumunda faaliyet gösteren bir çetenin varlığından söz etmesi basında yer aldı.

Haravgi gazetesi, Elcil’in “Biz-Emis” programında yaptığı açıklamaların şok etkisi yarattığını yazdı.

Habere göre, Rum İçişleri Bakanlığı’ndan kimlik ve pasaport çıkarılması konusunda her iki toplumdan çetelerin kusursuzca işbirliği yaptığından söz eden Elcil, bu konuda bilgilerini anlatmak üzere Rum İçişleri Bakanı Konstandinos Petridis’ten görüşme talep edeceğini belirtti.

Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (RİK) tarafından konuyla ilgili açıklama yapmaya çağrılan Rum bakan adına açıklama yapan yetkili, vatandaşlıkların belirli kriterler temelinde verildiğini kaydetti. Sözkonusu yetkili ayrıca Elcil’i, elindeki her türlü veriyi kovuşturma makamlarına ya da kendisine verme çağrısında bulundu.

YURTDIŞINA GÖÇ AZALIRKEN, GERİ DÖNÜŞLER ARTTI

Lefkoşa, 13 Aralık 17 (T.A.K): Güney Kıbrıs’tan yurtdışına göç eden Kıbrıslı Rumların sayısında düşüş, göç ettikleri yerlerden geri dönenlerin sayısında ise artış olduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin verilerine dayandırdığı haberinde, 2013’te 3 bin 579 olan Güney Kıbrıs’tan yurtdışına göç eden Kıbrıslı Rum sayısının 2016’da 2 bin 117’ye gerilediğini yazdı.

Gazete göç ettikleri yerlerden adaya geri dönen Kıbrıslı Rumların sayısının ise 2013 yılında bin 534, 2016 yılında ise 3 bin 557 olduğunu aktardı.