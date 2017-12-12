RUM BASINI ÖZETLERİ, ÖNE ÇIKAN HABERLER VE KÖŞE YAZILARI

Kathimerini gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, dün akşam Rum Başkanlık Sarayı’nda Ermeniler onuruna düzenlenen bir etkinlikte konuşan Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs sorununa dair açıklamalarda bulundu.

AVRUPA-Kathimerini gazetesi. Kathimerini gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, dün akşam Rum Başkanlık Sarayı’nda Ermeniler onuruna düzenlenen bir etkinlikte konuşan Rum lider Anastasiadis, Kıbrıs sorununa dair açıklamalarda bulundu. Rum lider, müzakerelerin yeniden başlaması fırsatının verileceği bir sonraki turda, Rum halkının önüne sunabileceği bir anlaşmanın tamamlanması için gerekli adımların atılması yönünde, Ankara’nın olumlu yanıt vermesini diledi. Crans Montana’da yaşanan olumsuz sonuçlara rağmen, sorunun iç boyutuna ilişkin olarak diyaloğa yeniden başlamaya her an hazır olduğunu BM Genel Sekreterine ilettiğini kaydeden Anastasiadis, sorunun uluslararası boyutuna ilişkin olarak ise yeni bir hayal kırıklığına ya da başarısızlığa uğramamak için iyi bir ön hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. Rum lider devamında, Türkiye modası geçmiş Garantiler sisteminde, müdahale haklarında ve Türk askerinin mevcudiyeti konularında ısrarcı olduğu için, Türkiye’nin tezlerinin reddedilmesinden ve çabanın sonlandırılmasından başka seçenek kalmadığını öne sürdü. Gerek Kıbrıslı Türklerden gerekse Ankara’dan karşılıklı saygı ve siyasi isteklilik beklediklerini söyleyen Anastasiadis, insan hakları ile güvenliğin müzakere edilemez olduğunu belirtti.

ELAM

Faşist ve ırkçı ELAM örgütü internet sayfasından yaptığı açıklamada, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rumların Kıbrıs’ı sanki hala bir Yunan adasıymış gibi gördükleri şeklindeki ifadesine tepki gösterdi. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyareti ve sonrasında daha da “kışkırtıcı” olduğunu iddia eden örgüt: “Kıbrıs Yunan adasıydı, adasıdır ve olacaktır” ifadesinde bulundu. Örgüt Kıbrıslı Türklerin ada nüfusunun yüzde 18’ini oluşturduğunu hatırlatarak, demokrasilerde yüzde 18 oranının azınlık olarak sayıldığını öne sürdü.

B) RUM BASIN BÜLTENİ (TAK)

İŞLETMELERE GÖRE GÜNEY KIBRIS’TA DOLANDIRICILIK YAYGIN

Lefkoşa, 12 Aralık 17 (T.A.K): Euro barometreye göre, Güney Kıbrıs’taki dolandırıcılığın, müteşebbis faaliyetlerde engel olduğu ortaya çıktı.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’taki dolandırıcılıkla ilgili düşüncelerin yer aldığı Euro barometre sonuçlarına yer verdiler.

Habere göre, Euro barometre sonuçları 8 Aralık’ta yayınlanırken buna 302 işletme dahil oldu.

Euro barometreye katılanların yüzde 100’ünün, dolandırıcılığın Güney Kıbrıs’ta yaygın olduğunu dile getirdiğini yazan gazete, yüzde 68’nin ise dolandırıcılığın müteşebbis faaliyetlerde engel olduğu şeklinde düşünceye sahip olduğunu belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, ilgili haberinde, Euro barometreye katılanların yüzde 92’sinin, işletmeler ve siyasiler arasında abartılı bir şekilde sıkı ilişkinin var olduğunu düşündüğünü yazdı.

ANASTASİADİS: “ÇÖZÜM ANCAK TÜRKİYE’NİN OLUMLU YAKLAŞIMI İLE”

Lefkoşa, 12 Aralık 17 (T.A.K.): Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, “Kıbrıs sorununa, ancak Türkiye’nin olumlu yaklaşım sergilemesi ile çözüm bulunabileceğini” iddia etti.

Alithia, Anastasiadis’in Maronit cemaati onuruna dün akşam Rum Başkanlık Sarayı’nda verdiği davette yaptığı konuşmayı aktardı.

Habere göre Anastasiadis, “bir dahaki sefere, çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasına fırsat verildiğinde, geriye kalan veya halkın önüne koymama olanak tanıyacak bir anlaşmanın tamamlanması için -ki bu yeniden seçilmem anlamına gelir. Aksi halde yerime gelecek olanın aynı adımları izlemesini umarım- gereken adımları atabilmemiz için Ankara’nın yaklaşımının olumlu olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Anastasiadis Crans Montana’daki başarısızlığa rağmen BM Genel Sekreteri’ne “Kıbrıs sorununun iç yönleriyle ilgili diyalog masasına geri dönmeye her an hazır olduğunu” ilettiğini söyledi. Sorunun uluslararası yönleri için ise Anastasiadis, “hayal kırıklığına ve yeni bir başarısızlığa uğranmaması için Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferansa iyi hazırlanılması gerektiği” görüşünü, hem Antonio Guterres’e hem Avrupalı ortaklarına hem de Güvenlik Konseyi daimi üyelerine açıkça ifade ettiğini söyledi.

Crans Montana sonuçlarının kendilerini “hayal kırıklığına uğrattığını” da söyleyen Anastasiadis Türkiye’nin garantilerde, müdahale hakkında ve Ada’da sürekli asker bulundurmakta ısrar ettiğini savundu, “Türkiye’nin tezlerini reddetmekten ve dolayısıyla çabaya son verilmesinden başka seçenek yoktu” iddiasında bulundu.

Anastasiadis 100 yıl yönce Ada’ya gelen Maronit göçmenlerin torunları olan Maronit cemaatin bugün Rum toplumunun kopmaz parçası haline geldiğini de söyledi.

32 YENİ POLİS DAHA

Lefkoşa, 12 Aralık 17 (T.A.K.): Güney Kıbrıs'taki Polis Akademisi’nde dün sabah düzenlenen törenle, 32 yeni polisin yemin ettiği belirtildi.

Alithia gazetesine göre Güney Kıbrıs Polis Genel Müdürü Zaharias Hrisostomu törende yaptığı konuşmada, yeni polisleri tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Gazete, 32 polisin atanmasıyla, atama listesinin tamamlandığını da belirtti.

RUM YÖNETİMİ BAŞKANI’NIN DOKUNULMAZLIĞI SINIRLANDIRILIYOR

Lefkoşa, 12 Aralık 17 (T.A.K.): Rum Yönetimi Başkanı’nın dokunulmazlığının, yürütme yetkisini yerine getirme hakkı etkilenmeksizin sınırlandırılmasının önerildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Başkan’ın Dokunulmazlığı Sınırlandırılıyor” başlıklı haberinde, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan yasa tasarısında, Rum Yönetimi Başkanı’nın ve Başkan Yardımcısı’nın dokunulmazlığının, görevlerini yerine getirmeleri çerçevesinde, bu kişiler tarafından yapılan icraatlar veya ihmallerle daraltıldığını, buna paralel olarak kovuşturulması olanağının genişletildiğini yazdı.

Gazete, tasarıya göre, Rum Yönetimi Başkanı’nın, anayasanın amacını ihlal etmesi, ahlaka aykırı suçlar işlemesi ve 10 yıl ve üzeri veya ömür boyu hapis cezası gerektiren suçlar işlemesi durumunda da cezai olarak kovuşturulabileceğini belirtti.

APOEL-AEL MAÇINDA OLAY

Lefkoşa, 12 Aralık 17 (T.A.K): APOEL ile AEL futbol takımları arasında dün Çirio stadyumunda oynanan maçta, taraftarlar arasında olay çıktığı bildirildi.

Alithia gazetesinin spor eki “Sportday”, olayların APOEL tribününden atılan bir maytabın AEL’in top toplayıcısı gence isabet etmesiyle başladığını yazdı.

Gencin hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını kaydeden gazete, AEL taraftarlarının, hakemin, maçın devamına karar vermesine tepki göstermesiyle yeni bir gerginlik yaşandığını belirtti. Bu olayın ardından bu kez de AEL taraftarlarının sahaya ve APOEL tribününe maytap atmaya başladığını kaydeden gazete, bunun üzerine seyircilerin çoğunun tribünlerden dışarıya çıkarıldığını belirtti.

Gazete saat 20.00’de başlayan maçın kesintiler yüzünden 23.00’te tamamlanabildiğini de bildirdi.

KARİKATÜR TEPKİSİ RUM BASININDA

Lefkoşa, 12 Aralık 17 (T.A.K.): Afrika gazetesinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı konu alan karikatür yayımlaması üzerine KKTC’de ve Türkiye’de gösterilen tepkiler ile bazı çevrelerin gazeteye destek açıklamaları, bugünkü Rum gazetelerinde fotoğraf destekli yer buldu.

Gazeteler, Kıbrıs Türk basınından derledikleri haberleri okurlarına şu başlıklarla aktardılar:

Alithia “Afrika’nın Karikatürü İçin Ankara’dan Öfkeli Tepki”; Haravgi “R. Akdağ: ‘Afrika Gazetesi Kıbrıslı Rumların Sesi Gibi”; Politis “Afrika’daki Karikatür İçin Levent’e Kovuşturma” ve Fileleftheros “Afrika’nın Yayınlandığı Karikatür ile Türkiye ve İşgal Bölgelerinde Karmaşa.”

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE KIBRIS SORUNU TARTIŞMALARI

Lefkoşa, 12 Aralık 17 (T.A.K): Rum Meclis’inde bütçenin görüşüldüğü sırada Rum siyasiler bu yıl da Kıbrıs sorununa değinerek birbirlerine eleştiriler yönelttiler.

“KİPRİANU’DAN PAPADOPULOS’A: ‘BAŞPİSKOPOS’UN DA PASAPORTUNU ALACAK MISINIZ?’ ”

Politis gazetesine göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, DİKO Başkanı ve Rum başkanlık adayı Nikolas Papadopulos’un seçilmesi durumunda bölünme propagandası yapanlardan pasaportlarını alacağına dair sözlerine işaret ederek, “Anladığım kadarıyla seçilirse Başpiskopos’un da hemen pasaportunu alacak” dedi.

Kiprianu, Papadopulos’un yeni stratejisinin eski ve değersiz sloganların olduğu tehlikeli bir listeden oluştuğunu da söyledi.

Konuşmalarında Anastasiadis’i de eleştiren Kiprianu, Anastasiadis’in insanların mevduatlarını tıraşlamakla kalmayıp, halkın çözüm umudumu da tıraşladığı suçlamasında bulundu.

Kiprianu, Anastasiadis’in AKEL’i dinlemeyerek partisel hesaplamaların içinde sıkışıp kaldığını söyledi.

PAPADOPULOS: “DİSİ VE AKEL HALKI BÖLDÜ”

Öte yandan Papadopulos, AKEL ve DİSİ’ye işaret ederek, iki büyük partinin son 10 yıl içerisinde tavizler verdikleri başarısız bir politika uyguladıklarını belirtti.

DİSİ’nin başarısız olduğunu çünkü Türkiye’nin çözüm istediği, sorunun retçi Kıbrıslı Rumlar olduğu ve tek kabul edilebilir çözümün Kıbrıslı Rumları tavizlerinden geçtiğine dair hatalı değerlendirmeleri temel aldığını ifade eden Papadopulos, AKEL ve DİSİ’nin halkı böldüğünü söyledi.

İki kesimli, iki toplumlu federasyon konusunda kendisine yapılan eleştirilere de değinen Papadopulos, kendisinin federasyona karşı bir alerjisinin olmadığını belirtti.

Rum Yönetimi eski Başkanlarından Tasos Papadopulos’un bir gün, dünyada hiçbir sorun olmadan faaliyet gösteren 40 federasyonun olduğuna dair sözlerini hatırlatan Papadopulos, federasyonun içeriğinin önemli olduğunu ifade etti.

Eğer çözüm doğru içeriğe sahip olacaksa, iki kesimli, iki toplumu federasyon olarak adlandırılmasında bir sorun yok” diyen Papadopulos, içeriğin teoride olmadığını, son 10 yılda yapılan tavizlerle somutlaştırıldığını savundu.

NEOFİTU ANASTASİADİS’İ SAVUNDU

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise seçimlerden sonra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in çabasının sürmesi gerektiğini, çünkü Kıbrıs sorununu çözecek, Kıbrıs’ı garantilerden kurtaracak ve “işgal ordusunun” ayrılmasını öngörecek bir anlaşmanın bugün ilk kez sağlam bir şekilde konuşulduğunu savundu.

Süreç içerisinde Türkiye’nin ilk kez masada olduğuna da işaret eden Neofitu, tüm siyasi güçlerin tavsiyeleri ve milli birliğinin gerektiğin belirtti.

Habere göre EDEK, Dayanışma Hareketi, Ekologlar ve ELAM da konuşmalarında Kıbrıs sorunu ve seçimlere yönelik açıklamalarda bulundular.

GENÇLER SEÇİMLERE İLGİ GÖSTERMİYOR

Lefkoşa, 12 Aralık 17 (T.A.K): Güney Kıbrıs’ta gençlerin, 2018 yılının Ocak ayında yapılacak olan Rum başkanlık seçimlerine ilgi göstermediği bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum İstatistikçiler Enstitüsünün 18-35 yaş aralığındaki kişilerle yaptığı ankete göre, gençlerin yüzde 62,4’ünün seçimlerde oy kullanmak istemediğini aktardı.

Bu kişilerin yüzde 64,9 gibi büyük bir kısmının şehirlerde yaşadığını kaydeden gazete, gençlerin partilere güvenmediklerini, siyasilerin doğruları konuşmadıklarını ve iş bulmalarıyla ilgilenmediklerini söylediklerini aktardı.

40 BİNDEN 4 BİN 700’Ü SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYIT YAPTIRDI

Öte yandan Haravgi gazetesi, 40 bin yeni seçmenden sadece 4 bin 700’ünün seçimlerde oy kullanmak üzere seçmen kütüğüne kayıtlarını yaptırdığını yazdı.

Haberde, kayıtların bitmesine yaklaşık bir hafta kaldığı belirtildi.

VÜCUDUNDAKİ DARP İZLERİ SAYILAMADI

Lefkoşa, 12 Aralık 17 (T.A.K.): Limasol’daki evinde önceki gün öldürülen 86 yaşındaki Miltiadis Kleanthus’a otopsi yapıldı, vücudunda oluşan darbelerin sayısı belirlenemedi.

Politis “Bir Doz ve 200 Euro İçin… 86 Yaşındaki Kurbana İzahı Olmayan, İnanılmaz İşkence” başlığıyla aktardığı haberinde Kleanthus’un, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine sert bir cisimle –muhtemelen abajurla- defalarca vurularak öldürüldüğünü yazdı.

Yalnız yaşayan Kleanthus’un, cinayetten önce bankadan çektiği 200 Euro nakit para ve parmağındaki alyansının bulunamadığına dikkat çeken gazete dün yapılan otopside ise vücudundaki darp izlerinin sayısının saptanamadığını kaydetti.

Kleanthus’tan daha önce zorla para almaya çalışan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen 29 yaşındaki Rum komşusu cinayet zanlısı olarak tutuklandı, bir kişi de aranıyor.

Fileleftheros ise, Baf’ta 56 yaşındaki Rumun, küçük yaştaki iki erkek çocuğa cep telefonundan porno videolar izletmekten, 22 yaşındaki Rumun da hırsızlık, sirkat ve tecavüzden hakim karşısına çıkacağını haber verdi.

Haravgi Limasol’da Pazar gecesi şüpheli hareketleri nedeniyle aranan 15 yaşındaki iki Rumun tasarrufunda çok sayıda patlangaç, meşale ve göz yaşartıcı bulunduğunu, gençlerin gözaltına alındığını yazdı.

GÜNEY KIBRIS’TAKİ 9 AYLIK TİCARİ AÇIK 3 MİLYONDAN FAZLA

Lefkoşa, 12 Aralık 17 (T.A.K): Güney Kıbrıs’ta Ocak-Eylül 2017 dönemi için ticari açığın, 3 milyon 165 bin 500 Euro olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ın, Ocak-Eylül 2016’da dönemindeki toplam (üçüncü ülkelerden ve AB’den) ithalatının, 5 milyon 85 bin 300 Euro, 2017 yılının aynı döneminde ise 5 milyon 434 bin 400 Euro olduğunu yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın toplam ihracatı ise, Ocak-Eylül 2017 için 2 milyon 268 bin 90 Euro tutarında olurken; Ocak-Eylül 2016 döneminde ise 2 milyon 81 milyon 90 Euro’ydu.