06/12/2017 07:38


Hande Fırat iş adamı Murat Özvardar ile evlendi

Hande Fırat

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ile işadamı Murat Özvardar hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıyarken şahitliklerini ise AB Bakanı Ömer Çelik, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Murat Ezberci ve Recep Ercan Keskin yaptı

Bakan Çelik törende, “Sayın Cumhurbaşkanımız adına burada bulunuyorum. Kudüs’le ilgili toplantısı, telefon trafiği var. Kendisi benim gelmemi istediler. Sayın Cumhurbaşkanının evli çiftlere tavsiyesini herkes biliyor” diyerek evlilik cüzdanını geline takdim etti.

Törene, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Fikri Işık, Mehmet Şimşek ve eşi Esra Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Mahir Ünal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELGRAF GÖNDERDİ

Telgrafta şu ifadeler yer aldı:

"Düğün törenine nazik davetiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Değerli çiftimizin çıktıkları bu yolda sevgi ve saygı içerisinde sağlıklı bir ömür sürmeleri temennisiyle, iki cihan saadeti diler, beraberliklerinin iki aileye de huzur ve mutluluk getirmesini cenab-ı allah’tan niyaz ederim. Bu vesileyle sizlere ve kıymetli misafirlere en kalbi sevgi ve selamlarımı sunarım." 

 


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