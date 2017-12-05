En iyi bilişim ödülü sahibi Aykut Sadi

Lifetime Learning Vakfı' nın kurucusu Aykut Sadi, engelli çocukların başarılarına yönelik projesi ile Bilişim Uzmanları Enstitüsü’nün ödüllerinde “en iyi bilişim” ödülünün sahibi oldu.

Lifetime Learning Vakfı' nın kurucusu Aykut Sadi, engelli çocukların başarılarına yönelik projesi ile Bilişim Uzmanları Enstitüsü’nün ödüllerinde “en iyi bilişim” ödülünün sahibi oldu. Mimar Sinan Üniversitesi mezunu, London School of Economics “master” sahibi genç işadamının 2012’de kurduğu vakıf, kişisel gelişim konusunda “ücretsiz” kurs ve eğitim veriyor

Mihrişah Safa

LONDRA’da ülkenin en köklü bilişim enstitüsü BCS (Bilişim Uzmanları Enstitüsü) tarafından verilen “Bilişim Endistrü” ödüllerinde en yüksek ödül Türk işadamı Aykut Sadi’ye verildi.

Lifetime Learning Vakfının kurucusu Aykut Sadi, ödülünü yedi yıl boyunca kendisinin dizayn ettiği ve ilk kez yapılan program ile engelli çocukların başarılarını analiz eden projesi ile aldı.

“Yılın en iyi bilişim ödülünü” kazanan Aykut Sadi, böyle bir başarıyı sağladığı için gururlu olduğunu kaydederek, “ Uzun yıllar üzerinde çalıştığımız projemize ödül verilmesi; bizi daha iyi projeler yapmaya teşvik etti. Okullari geliştirmek için gösterilen çabalarımızın tanınması ve onaylanmasından çok memnunuz. Yenilikçi bilişim projemizin önemi BCS tarafından fark edilmesinden cok gurur duyduk.” Diye konuştu.

Bu sene 35. düzenlenen İngiltere’nin en köklü bilisim entstitüsü tarafindan verilen BCS(Bilisim Uzmanları Enstitusu) & Bilisim Endüstrisi Ödüllerinde, Ingiliz hükümetinin 10 milyon sterlin bütçeli projesi ise ikinci oldu.

Aykut Sadi’nin kurduğu vakıf, 1,5 yıl süren zorlu ve aralıksız çalışma sonucunda İngiliz Eğitim Bakanlığı'nda bütün öğrencilerin sınav sonuçlarını almayı başardı. Ayrıca, İngiliz Eğitim Bakanlığı'nda öğrencilerin sınav sonuçlarının alınabilmesi için gereken diğer şart ISO 27001 ve Cyber güvenlik sertifikalarını da almayı başararak , sınav sonuçları verilerine sahip oldu. Şimdi İngiliz eğitim bakanlığıyla her iki ayda bir görüşmeler yapılıyor.

Vakfin kurucusu Aykut Sadi, 1999 yılında Londra'ya eğitim amacıyla geldi. Mimarsinan Üniversitesi istatistik bölümünden mezun olduktan sonra London School Economics' de istatistik masterı yaptı. London Business School' da üç yıl, yerel hükümete ise altı yıl istatistik danışmanı olarak çalıştı.

Sadi, 2012 yılında Lifetime Learning Vakfını kurdu. Vakif ücretsiz olarak ingilizce ve bilgisayar eğitimleri veriyor. Kişisel gelişimlerini artırabilmeleri için yine ücretsiz olarak ve kişisel gelişim eğitimleri verilmesini sağladı. Şu an vakıfta herkese ücretsiz eğitim veriliyor.

Aykut Sadi, birincilik ödülünü kazanan projesiyle ilgili olarak şunları söyledi;

“- BCS & Bilisim Endüstrisi Ödülleri, tüm mesleğin en iyi uygulamaları, yenilikleri ve mükemmellikleri kutlaması için bir platformdur. Bu yılki odülleri, proje, organizasyon, teknoloji ve bireysel mükemmellik konularını kapsayan 25 kategoriyi içermektedir. Kategoriler, kâr ve ticari sektörler için değil, kamuya açık alanlarda yer alan kuruluşlara ve kişilere açık.”

BCS Chartered Enstitüsü'nden BCS Grup CEO'su Paul Fletcher şunları söyledi: "İngiltere'deki bilisim Endüstrisi 2017 Ödülleri'nde büyük beğeni toplayan ve kazananlari tebrik ediyorum. Günümüz bilisim sektöründe en üst düzeyde mükemmelliği tanıyan İngiltere'nin yeteneklerinden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini ve neler yapabileceklerini mükemmel bir şekilde gösteriyorlar. Bu yıl aldığımız standart uygulamalar olağanüstü idi ve sektörümüzün en parlak ve en iyi örneklerini sergiliyordu. Kazananlar olağanüstü ve ilham verici olarak öne çıktı ve başarılarından çok gurur duymalılar. "