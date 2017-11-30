TRT World editörü Beşiktaş'ta öldü

TRT World’ün Yeni Zelendalı editörü Yasmine Ryan, Beşiktaş, Ortaköy, Dereboyu Caddesi'ndeki arkadaşının evinde 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Ryan'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor

Cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ev ve düştüğü yerde inceleme yaptı. Polis ekipleri Ryan'ın arkadaşının ifadesini aldı. Ryan'ın arkadaşı düşme anını görmediğini, sesler üzerine odaya koştuğunu arkadaşını odada göremediğini, pencerenin açık olduğunu gördüğünü söyledi. Polis olaydaki sır perdesini aralamak için çalışma başlatırken, olay tutanaklara şüpheli ölüm olarak geçti.

Yasmine Ryan kimdir?

Ryan, gazeteciliğe Yeni Zelanda'da başladı. Cezayirli göçmenleri konu alan yazı dizisiyle 2010 yılında Uluslararası Gazetecilik Mükemmelik Ödülü aldı. New Yourk Times ve Herald Tribüne için çevrim içi yapımcı ve video gazeteci olarak çalışan Ryan daha sonra Al Jazeere English'de görev aldı. Ryan, 2011 yılında başladığı görevinde Tunus'taki ayaklanmayı takip etti. Fransa'da 2012 seçimlerini, aynı yıl Bingazi'deki ABD Büyükelçiği'ne saldırıyı haberleştirdi. ABD'deki 2016 yılı seçimlerini izleyen tecrübeli gazeteci 10 yıldır Gazetecilik yapıyordu.