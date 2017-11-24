Beyaz TV'ye RTÜK'ten ceza

Beyaz TV'de yayınlanan programda Boşnaklar hakkında skandal sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı'nın kanaldaki görevine son verilmişti

Büyük tepki çeken sözler sonrası RTÜK, Beyaz TV 'de yayınlanan Beyaz Futbol programı için toplandı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın yorumcu olduğu programa, RTÜK kanununu 8. Maddesinin B bendindeki “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” maddesinden ceza verildi. Kanala 5 kez program durdurma ve yüzde 5 idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Beyaz TV'ye geçen ay kazandığı reklam gelirinin yüzde beşi oranında ceza uygulanacak.