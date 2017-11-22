22/11/2017 15:00


Koreli Kim Eunja'dan Türkler hakkında samimi açıklamalar

Koreli Kim Eunja

Ayla filminin Gaziantep galası için kente giden Koreli Kim Eunja, filme olan ilgiden çok memnun olduğunu dile getirdi

Kore Savaşı'nda Türk askerlerince bulunup "Ayla" ismi verilen Koreli Kim Eunja, "Bu film, birçok güzel şeyi içerisinde barındırıyor. Sevgi, barış, savaş bunları anlatan bir film. Aynı zamanda küçük bir çocuğu büyüten askerler var. O çocuğa sevgi veren askerler var. Bütün dünyada çocukların sevgiyle büyütülmesini istiyorum." dedi.

Kim, aynı zamanda manevi babası Süleyman Dilbirliği ile ülkelerinin uzak olmasından dolayı yıllar boyunca görüşemediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"İkimizin de ülkeleri farklı, çok uzak ülkelerde yaşıyoruz. İkimizin de kültürleri farklı. Birbirimizi görmek için uzun bir yolculuk gerekiyor. Bunların hepsi görüşmemize engel oldu. Onunla görüştükten sonra mektuplaşıyorduk. Birkaç kez yanına geldim gördüm. Şu anda kendisi hastanede inşallah iyileşip birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunuruz. Kendisini ilk gördüğümde çok fena olmuştum. Düşünün babanızdan ayrılıyorsunuz ve 60 yıl sonra tekrardan buluşuyorsunuz. Böyle bir duygunun nasıl bir şey olduğunu sizlerin hayal gücüne bırakıyorum."

"Türkleri çok seviyorum"

Kendi hikayesinin filme aktarılmasından mutluluk duyduğunu vurgulayan Kim, "Böyle bir film yapıldığı için çok teşekkür ediyorum. Beni büyüten Süleyman askerdi ama Türklerin hepsi benim kardeşlerim ve ailem oldu." dedi.

Kim, Türk kültürünü çok fazla bilmediğini ama filmi izlediğinde birçok yönlerini öğrendiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Kendi anne ve babası olmadığı halde çocuklara bakabilen Türk insanlarını gördüm. Türklerin bu yönleri beni çok duygulandırdı. Kore Savaşı'na gelen Türklerin hepsi orada yetim ve öksüz çocuklara baktılar, onlara iyi davrandılar. Şunu biliyorum ki Türk insanı, tekrar bir Kore Savaşı olsa yine aynı duygularla bizlere aynı yardımları yaparlardı, bizleri severlerdi. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum. Sonuç olarak benim babamın memleketinin insanları. Benim de memleketim sayılır."


necdet sivasli
Amerika’dan silah desteği sürüyor
fox tv yayin akisi
22 Kasım 2017 FOX TV yayın akışı
kanal d yayin akisi
22 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı
show tv yayin akisi
22 Kasım 2017 SHOW TV yayın akışı
star tv yayin akisi
22 Kasım 2017 STAR TV yayın akışı
İlgili Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı

Sabah Gazetesi'nden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında flaş karar

Oğuz Güven

Gazeteci Oğuz Güven 3 yıl 1 ay hapis cezasına çaptırıldı

Ahmet Hakan

Yazar Ahmet Hakan'dan sonradan gelen 10 Kasım itirafı

Gökmen Ulu

Gökmen Ulu 174 gündür ayrı olduğu oğluna böyle kavuştu

Son Dakika Haberleri
necdet sivasli

Amerika’dan silah desteği sürüyor

fox tv yayin akisi

22 Kasım 2017 FOX TV yayın akışı

kanal d yayin akisi

22 Kasım 2017 KANAL D yayın akışı

show tv yayin akisi

22 Kasım 2017 SHOW TV yayın akışı

 Yazarlarımız
mustafa oz

Eğitim ve Karekter

İyimserliğimizi koruyalım. Yapılanların iyi tarflarınıda görmeye çalışalım diye kafa yoruyoruz yıllardır. Ama gerçeklerde peşimizi bırakmıyor işte.Bizi yönetenler sanki hiç bir şey görmüyor, duymuyor, okumuyor, anlamıyor ...

Devam