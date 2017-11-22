Koreli Kim Eunja'dan Türkler hakkında samimi açıklamalar

Ayla filminin Gaziantep galası için kente giden Koreli Kim Eunja, filme olan ilgiden çok memnun olduğunu dile getirdi

Kore Savaşı'nda Türk askerlerince bulunup "Ayla" ismi verilen Koreli Kim Eunja, "Bu film, birçok güzel şeyi içerisinde barındırıyor. Sevgi, barış, savaş bunları anlatan bir film. Aynı zamanda küçük bir çocuğu büyüten askerler var. O çocuğa sevgi veren askerler var. Bütün dünyada çocukların sevgiyle büyütülmesini istiyorum." dedi.

Kim, aynı zamanda manevi babası Süleyman Dilbirliği ile ülkelerinin uzak olmasından dolayı yıllar boyunca görüşemediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"İkimizin de ülkeleri farklı, çok uzak ülkelerde yaşıyoruz. İkimizin de kültürleri farklı. Birbirimizi görmek için uzun bir yolculuk gerekiyor. Bunların hepsi görüşmemize engel oldu. Onunla görüştükten sonra mektuplaşıyorduk. Birkaç kez yanına geldim gördüm. Şu anda kendisi hastanede inşallah iyileşip birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunuruz. Kendisini ilk gördüğümde çok fena olmuştum. Düşünün babanızdan ayrılıyorsunuz ve 60 yıl sonra tekrardan buluşuyorsunuz. Böyle bir duygunun nasıl bir şey olduğunu sizlerin hayal gücüne bırakıyorum."

"Türkleri çok seviyorum"

Kendi hikayesinin filme aktarılmasından mutluluk duyduğunu vurgulayan Kim, "Böyle bir film yapıldığı için çok teşekkür ediyorum. Beni büyüten Süleyman askerdi ama Türklerin hepsi benim kardeşlerim ve ailem oldu." dedi.

Kim, Türk kültürünü çok fazla bilmediğini ama filmi izlediğinde birçok yönlerini öğrendiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Kendi anne ve babası olmadığı halde çocuklara bakabilen Türk insanlarını gördüm. Türklerin bu yönleri beni çok duygulandırdı. Kore Savaşı'na gelen Türklerin hepsi orada yetim ve öksüz çocuklara baktılar, onlara iyi davrandılar. Şunu biliyorum ki Türk insanı, tekrar bir Kore Savaşı olsa yine aynı duygularla bizlere aynı yardımları yaparlardı, bizleri severlerdi. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum. Sonuç olarak benim babamın memleketinin insanları. Benim de memleketim sayılır."