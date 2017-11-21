21/11/2017 12:57


Sabah Gazetesi'nden Rasim Ozan Kütahyalı hakkında flaş karar

Rasim Ozan Kütahyalı

Boşnak halkı için olumsuz ifadeler kullanan spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın Sabah Gazetesindeki görevine de son verildi

Beyaz TV’de yayınlanan ‘Derin Futbol’ programında Boşnak halkı için ağza alınmayacak sözler sarfeden Rasim Ozan Kütahyalı’ya kanaldan kovulmasının ardından ikinci şok da köşe yazarlığı yaptığı gazeteden geldi.Yaşanan gelişmeler nedeniyle Kütahyalı’nın Sabah gazetesindeki köşe yazılarına da son verildiği öğrenildi.

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