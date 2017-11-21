Gazeteci Oğuz Güven 3 yıl 1 ay hapis cezasına çaptırıldı

Cumhuriyet Gazetesi internet Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Oğuz Güven FETÖ'nün propagandasını yapmak suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün, terör örgütü PKK hakkında teşvik içerikli açıklama yapmak suçundan ise 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezasına çarptırıldı

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven toplamda 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güven, duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Adliye önünde konuşan Oğuz Güven, "Kararın kendisi zaten Türkiye'deki durumu anlatıyor. Ben bunu komik olarak nitelendiriyorum. Tutuklandığımda da gülmüştüm bu karara. Burada bir kez daha acı acı gülümsemek zorunda kalıyorum. Eksik kelimeyle atılan 52 saniyelik tweetten dolayı ceza üstüne ceza yağdırdılar. FETÖ propagandasından tutukladılar üstüne de PKK'yı eklediler. Aradılar taradılar, dışarıdan iki buçuk yıl önceki tweetleri buldular. Bu karar, Türkiye'de hukukun biçildiğinin göstergesi bir karar olmuştur benim için. Üstüne söyleyecek fazla bir söz yoktur" dedi.

CHP'Lİ YARKADAŞ: HUKUK BİÇİLMİŞTİR

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da, neredeyse her Salı günü bir gazetecinin yargılanmasına ve ceza almasına tanık olduğunu dile getirerek "Oğuz Güven'in yönettiği internet sitesi merhum başsavcının hayatını kaybettiği bir tweet attı. Bu tweet ekranda sadece 52 saniye kaldı. Daha sonra bizzat editörler tarafından silindi. Basın tarihine 52 saniyelik dava olarak geçen bu dava ne yazık ki, trajikomik bir biçimde sonuçlandı. 28. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı içeride kararı açıklarken ben kronometremi açtım. Hakim tam 52 saniyede bu kararı okudu. Aslında 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 52 saniyede adalet yerle bir edildi" şeklinde konuştu.

GÜNEŞ: MESLEKTAŞLARIMIZIN ÖZGÜR BIRAKILMASINI İSTİYORUZ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Güneş de, "Oğuz Güven TGC Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 150 gazeteci şuan içeride tutuklu. Basın özgürlüğü iktidarın beğendiği ve sevdiği şeyleri söyleme özgürlüğü değil. Burada bir başlık nedeniyle arkadaşımız hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararlar Tükiye'yi basın özgürlüğü olmayan ülke kategorisinde tutmaya devam ediyor. Gazetecilerin mesleklerini yapmalarına izin verilmesini istiyoruz" ifadesinde bulundu.