10/11/2017 08:38


Yazar Ahmet Hakan'dan sonradan gelen 10 Kasım itirafı

Ahmet Hakan

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle köşesinde itirafta bulunduğu bir yazı yayınladı

Hakan'ın, Hürriyet'teki bugünkü köşesinde "Bugün saat 9’u 5 geçe aşkla kalkacağım ayağa" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

2014 yılının 10 Kasım’ıydı.

Saat 9’u 5 geçiyordu.

Mahalle kahvesinin önünde oturmaktaydım.

Siren sesleri, saygı duruşuna geçenler, toparlanıp ayağa kalkanlar falan...

Ama ben kalkmamıştım ayağa...

Ve ayağa kalkmadığımı da “Saat 9’u 5 geçiyordu ben ayağa kalkmadım” başlıklı yazımda herkese duyurmuştum.

*

Neydi derdim?

Bir derdim falan yoktu aslında.

*

Neden ayağa kalkmadığımı şöyle izah etmiştim:

“Saygının, sevginin ille de o saatte ayağa kalkılarak gösterilmesi gerektiğine inanmıyorum.”

*

O günden bugüne...

- Atatürk’ün gözümdeki yeri öyle büyüdü ki...

- Atatürk’ün yüzyıl sonrasını görebilen bir lider olduğuna dair inancım öyle arttı ki...

- Atatürk’ün kurduğu sistem sayesinde Ortadoğu’daki bütün ülkelerin ilerisinde olduğumuza dair kavrayışım öyle perçinlendi ki...

Bu 10 Kasım’da...

Saat 9’u 5 geçe...

Hiçbir artistliğe falan zerre gerek duymadan...

Büyük bir aşk, şevk, 

sevgi, saygı ve heyecanla 

fırlayacağım ayağa!

Fesli Kadir'in cenazesi bayağı tenha olacak

FESLİ Kadir şöyle haykırıyordu:

“Mustafa Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin.”

*

AK Parti teşkilatlarının Anıtkabir’e otobüs kaldırdığını görünce...

Fesli Kadir’in cenazesinin bayağı tenha olacağını tahmin etmek, kâhinlik olmasa gerek.

AK Parti Beşiktaş

İlçe Başkanı aradı

DEDİ ki:

“Ahmet Bey... Biz sadece bu 10 Kasım’da değil, bundan önceki 10 Kasımlarda da Anıtkabir’e otobüs kaldırdık. Bu ilk değil. Eskiden ne yapıyorsak yine aynısını yapıyoruz.”

*

“Öyle mi?” dedim.

Ve bu açıklamasını yayınlayacağımı söyledim.

*

AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı’na...

“Yalnız astığınız pankartta imla hatası yapmışsınız. ‘Anıtkabirde’yiz’ yazılmaz, ‘Anıtkabir’deyiz’ yazılır” diyecektim ki...

Hevesi kaçmasın diye vazgeçtim.


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