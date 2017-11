Gökmen Ulu 174 gündür ayrı olduğu oğluna böyle kavuştu

Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu dün tahliye edildi. Ulu, sevincini oğlu, eşi ve bir çok seveni ile paylaştı

Gökmen Ulu'yu cezaevi çıkışında; eşi Burcu, oğlu Ege Efe, kardeşi Oben, babası Mehmet ve çalışma arkadaşları karşıladı. Saat 21.00 sıralarında cezaevi aracı ile Kınalı gişelere getirilerek serbest bırakıldı. Ulu'yu ilk olarak oğlu Ege Efe karşıladı. Baba oğul hasretlerini yerde sarılarak giderirken, Ulu'nun eşi, babası ve oğlu gözyaşlarını tutamadı.

Eşi ve çocuğuna kavuşan Gökmen Ulu, tahliye olur olmaz, ilk duygularını arkadaşlarıyla paylaştı.

Gökmen Ulu, “Zindandan gönderdiği her mesajda belirttiğim gibi gazetecilerin gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanması o ülkede adalet ve demokrasinin can çekiştiğinin göstergesidir. Türkiye yara almıştır, bu tahliye umut damgasıdır. Sözcü davası Türkiye'nin vicdanını yaralanmıştır. Bu tahliyeden sonra şimdi sıra bu yaranın kapanmasında… Umutluyum. her zaman umutluyum. İyimser insanım. İstiyorum ki Ege, Efe, Özgür, Tual ve bütün çocukların mutlu bir geleceği olsun. Türkiye'nin bütün renkleri el ele tutuşsun. Çıkacağız bu karanlıktan aydınlığa… Halkımız adalet, cumhuriyet eksenin onurlarını birleştirdi. Biz halkız.

Bu 174 günü basın ve hürriyet mücadelemizin bir bedeli olarak niteliyorum. Mahpus yata yata bitti başın öne eğilmedi. Şerefimle girdim şerefimle çıkıyorum” dedi.

“Bir gazeteci olarak doğruları dosdoğru söylemeye devam edeceğim…” diyen Ulu sözlerini şöyle sürdürdü; “Bir yurttaş Atatürk'ün açtığı yolda yürümeye devam edeceğiz.Ben bu 174 günü basın ve ifade hürriyeti, adalet ve demokrasi mücadelemizin bir bedeli olarak niteliyorum. Elbette, daha Türkiye'nin kat etmesi gereken çok mesafe var. Bunu bir umut damlası olarak görüyorum. Gazetecilerin, gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklanması ve gazetelerin baskı altına alınması o ülkede adalet ve demokrasinin can çekiştiğinin en bariz göstergesidir. Türkiye'nin bu utançtan kurtulması gerekiyor. Bu yarayı sarması gerekiyor. Özellikle bizim davamız, Sözcü Davası Türkiye'nin vicdanını yaraladı. Bu vicdanı yaralayan hasarları gidermek gerekir. Dosya ile birlikte bu yaraları kapatmak gerekir. Bunu bekliyor ve umuyoruz”