08/11/2017 16:06


Sözcü Gazetesi davasında flaş tahliye kararı

Gökmen Ulu

Sözcü Gazetesi davasının ilk duruşmasında verilen ara karara göre günlerdir tutuklu bulunan gazeteci Gökmen Ulu tahliye edildi

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün ikinci celsesi yapılan, Sözcü Gazetesi davasının ilk duruşmasında ara kararını verdi. Mahkeme Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Bekir Gökmen Ulu’ya yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Gökmen Ulu’nun akşam saatlerinde Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmesi bekleniyor.

 

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