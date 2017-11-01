01/11/2017 14:55


Yakın Doğu Üniversitesi Güz Dönemi Etkinlikleri Kısa Film Gösterimi ile Başladı

yakin dogu universitesy iletisim fakultesi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü öğrencilerinin hazırlamış oldukları kısa film gösterimlerinin ilki İletişim Fakültesi Turuncu Amfide gerçekleşti

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Dekan Vekili  Doç.Dr. Gökçe Keçeci ile birlikte fakülte öğretim üyeleri  ve öğrencilerinin de geniş katılım sağladığı etkinlikte keyifli dakkikaların yaşandığı belirtildi.

 

 

Yrd. Doç.Dr. İzlem Kanlı ; “Ulusalararası Öğrenciler Farklı Kültürel Temsilleri Filmlerine Taşıyabilmekte”

Film Yapımı ve Yayıncılığı Bölüm Başkanı Yrd. Doç.Dr. İzlem Kanlı yaptığı açıklamada,; İngilizce eğitim veren bir bölüm olarak dünyanın birçok ülkesinden öğrenciye eğitim vermekte, bu çerçevede ulusalararası öğrenciler farklı kültürel temsilleri filmlerine taşıyabilmekte, öğrencileri kuramsal bilgiden beslenerek elde ettikleri bilgileri pratiğe dökerken hem birbirleriyle yardımlaşarak ekip ruhuyla çalışmakta hem de elde ettikleri ürünleri gerek bu tür gösterimlerle , gerekse festivallere göndererek farklı kitlelerle paylaşabilmektedirler” dedi.

 

 

Aralık Ayında ‘İran Sineması Ve Temsilleri’etkinliğiyle Devam Edecek

Gösterim ilk basamağında film projesi ile kurgu teknikleri derslerinde hazırlanan kısa filmler ve video klipler gösterildi. Öğrenci projelerinin yer alacağı bu tür etkinlikler dönemsel olarak gerçekleştirilecek olup bir sonraki gösterim Aralık ayında ‘İran Sineması ve temsilleri’ etkinliğiyle devam edeceği bilgisini verdi

 

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