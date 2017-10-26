Flaş İsmail Küçükkaya savcılıkta ifade verdi

İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin FETÖ'nün haberleşme programı Bylock'u kullandığını iddia etmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade verdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla eşi İlyas Kaya'nın Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandığını iddia eden Fox Tv haber spikeri İsmail Küçükkaya ve sosyal medyada bununla ilgili paylaşımda bulunan avukat Fidel Okan hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine Küçükkaya ve Okan hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" ile "Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret" suçlarından soruşturma başlattı. Avukatlarıyla birlikte Bakırköy Adliyesi’ne gelen Küçükkaya, basın savcısı Bülent Demirbilek’e ifade verdi.

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını cevapsız bırakan Küçükkaya, “İfademizi verdik, konu artık yargıda” diyerek adliyeden ayrıldı.Öte yandan aynı konuya ilişkin hakkında soruşturma yürütülen avukat Fidel Okan'ın da, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca talimatla ifadesinin alındığı öğrenildi.