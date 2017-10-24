24/10/2017 22:29


FETÖ'den yargılanan Atilla Taş hakkında karar verildi

Atilla Taş

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik 29 sanığın yargılandığı davada, Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine karar verildi

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, duruşma savcısının Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tahliyesini talep etmesinin ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ve öğretmen Davut Aydın'ın tahliyesine karar verdi. Heyet, duruşmayı 4 Aralık'a erteledi.

 

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