17/10/2017 19:41


Hakkında soruşturma başlatılan ünlü sunucu ifadeye çağrıldı

İsmail Küçükkaya

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya hakkındaki açıklamaları nedeniyle tepki çeken ünlü sunucu İsmail Küçükkaya, hakkında başlatılan soruşturmanın ardından ifadeye çağrıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama ve Basın yoluyla kamu görevlisine hakaret suçlarından" başlatılan soruşturma çerçevesinde gazeteci İsmail Küçükkaya ile Avukat Fiden Okan'ın ifadeye çağrıldığı öğrenildi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada "Görsel, yazılı ve sosyal medyada yapılan haber ve paylaşımlarda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddialar, gerçek dışı bilgilerle toplumu yanıltmaya yönelik olup tamamen asılsızdır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından da 81 İl Emniyet Müdürlüğümüze gönderilen Bylock listelerinde Sayın Bakan'ın eşi ile alakalı herhangi bir veri bulunmamaktadır" denilmişti. 


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