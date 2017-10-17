İsmail Küçükkaya tepki çeken sözleri için özür diledi

Ünlü sunucu İsmail Küçükkaya, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinde Bylock çıktı. Bakan hemen boşanma davası açtı" şeklindeki kullandığı ifade için özür diledi

Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat adlı programın sunucusu İsmail Küçükkaya, dün sabahki yayında "Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşinde Bylock çıktı. Bakan hemen boşanma davası açtı" dedi. Bunun üzerine Bakan Kaya sosyal medya hesabından "Bazı basın organlarında eşim ve şahsım hakkında yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır. İftiralara karşı gerekli hukuki işlemi başlatıyorum'' diye tepki gösterdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Bu çok açık bir itibar suikastıdır ve bu çok açık bir ahlaksızdır. (...) Bu FETÖ terör örgütünün ağzıdır. Televizyon kanalı ve bu kanalda sunuculuk yapanlar bilerek veya bilmeyerek bu terör örgütünün propagandasına kendilerini alet etmektedirler" demişti.

ÖZÜR DİLEDİ

İsmail Küçükkaya bugünkü yayında "MİT'in Bylock listesini gördüğünü tekrarladı ve Aile Bakanı Kaya'dan "boşanma davası açtı" iddiası için özür dilerken, "eşinde Bylock çıktı" iddiasının arkasında olduğunu söyledi. "Bir Bylock listesi gördüm. Orada çok önemli işadamları, bazı siyasilerin isimleri ve bir bakanın da eşinden bahsediliyordu. İşin arkasındayım, takibindeyim. Özel hayatlara girmek istemem, bir kadını asla rencide etmek istemem. Orada susmayı tercih ederim" diye konuşan İsmail Küçükkaya, "Olayın bir kısmında değil, öbür kısmında 'boşanma kararı aldı' demiştim canlı yayında. O kısma hiç girmemeliydim. Canlı yayında 3 saat konuşunca böyle şeyler oluyor. Haberin peşindeyimdir her zaman ama hiçbir zaman bir kadını üzmek istemem. Dolayısıyla üzdüysem, olayın özel hayata ilişkin kısmı nedeniyle bakandan, Fatma Betül Sayan Kaya'dan özür diliyorum, olayın bu kısmıyla ilgili. Ama haberimin özü konusunda takipte olduğumu da söylemek isterim" dedi.