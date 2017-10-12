12/10/2017 09:31


Müge Anlı kuzenleri ararken diğer skandalı ortaya çıkardı

Müge Anlı Tatlı Sert

Kayıp iki kuzeni tam 17 gündür arayan Müge Anlı, bu sırada kuzenlerden birinin evli kadınla sevgili olduğunu ortaya çıkardı

Kayıp olan kuzenlerden Gürkan'ın 20 yaşında evli bir genç kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan ve ismini vermeyen kadın, Gürkan kaybolmadan bir gün önce ondan ayrıldığını söyledi.

MESAJLARA ULAŞILDI

Küçük bir yer olan kasabada yaşayan Gürkan ile ismini vermek izlemeyen kadın, o gün bir pastaneye gittiler. Pastanede amcasının kendisini gördüğünü söyleyen kadın, o günden sonra Gürkan'ın ondan ayrıldığını dile getirdi. İsmini vermek isteyem kadın ısrarla gece mesaj atmadığını dile getirdi. Fakat Gürkan'ın telefonunda kadından gece gelen mesajlar bulundu. Müge Anlı "Telefonunu birine verdin mi? diye sorunca genç kadın "Hayır" cevabı verdi.


dolar kaç lira
Dolar ve Euro güne nasıl başladı, 12 Ekim 2017
tüpraş patlama
TÜPRAŞ'taki patlamayla ilgili 7 kişi gözaltında
Ateşböceği
Ateşböceği sevenlerine veda ediyor işte final tarihi
Müge Anlı Tatlı Sert
Müge Anlı kuzenleri ararken diğer skandalı ortaya çıkardı
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
CHP'li isimden çağrı 'İki gencecik beden ölüme doğru hızla gidiyor'
İlgili Haberler
Times gazetesi

Times Türkiye'deki gazetecilerin hapsedildiğini yazıyor

financial times

FT 'ABD'nin Türkiye'yle ilişkilerinde işler kötüleşiyor'

uluslararasi medya zakasi kengresi almanyada

Uluslararası Medya Zekası kongresi Almanya'da

Kadri Gürsel

Kadri Gürsel tahliye sonrası ilk kez konuştu

Son Dakika Haberleri
dolar kaç lira

Dolar ve Euro güne nasıl başladı, 12 Ekim 2017

tüpraş patlama

TÜPRAŞ'taki patlamayla ilgili 7 kişi gözaltında

Ateşböceği

Ateşböceği sevenlerine veda ediyor işte final tarihi

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça

CHP'li isimden çağrı 'İki gencecik beden ölüme doğru hızla gidiyor'

 Yazarlarımız
mustafa oz

Bu Vatan Hepimizin

Amacımız hiç kimseyi kötülemek, yapılanları olmamış gibi görmek değildir. Araştırıp inceleyip sorgulayarak karar vermemiz gereğininde bilincindeyiz.sadece iktidarı eleştirerek bir yere varılamayacağınıda biliyoruz . Ama yapılan ...

Devam