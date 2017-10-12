Müge Anlı kuzenleri ararken diğer skandalı ortaya çıkardı

Kayıp iki kuzeni tam 17 gündür arayan Müge Anlı, bu sırada kuzenlerden birinin evli kadınla sevgili olduğunu ortaya çıkardı

Kayıp olan kuzenlerden Gürkan'ın 20 yaşında evli bir genç kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan ve ismini vermeyen kadın, Gürkan kaybolmadan bir gün önce ondan ayrıldığını söyledi.

MESAJLARA ULAŞILDI

Küçük bir yer olan kasabada yaşayan Gürkan ile ismini vermek izlemeyen kadın, o gün bir pastaneye gittiler. Pastanede amcasının kendisini gördüğünü söyleyen kadın, o günden sonra Gürkan'ın ondan ayrıldığını dile getirdi. İsmini vermek isteyem kadın ısrarla gece mesaj atmadığını dile getirdi. Fakat Gürkan'ın telefonunda kadından gece gelen mesajlar bulundu. Müge Anlı "Telefonunu birine verdin mi? diye sorunca genç kadın "Hayır" cevabı verdi.